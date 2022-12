Qualcomm e Samsung insieme per gli Esports

Qualcomm Technologies ha annunciato che Samsung Electronics è stata nominata partner ufficiale per i dispositivi mobile della Snapdragon Pro Series alimentata da Samsung Galaxy. I concorrenti della Snapdragon Pro Series ai livelli Mobile Challenge e Mobile Masters utilizzeranno esclusivamente dispositivi Samsung Galaxy con processore Snapdragon nelle competizioni ufficiali, a partire dalle finali della Snapdragon Pro Series Mobile Challenge al DreamHack Valencia. “Siamo impegnati a portare i dispositivi Samsung Galaxy ad alte prestazioni con Snapdragon nelle mani di miliardi di giocatori in tutto il mondo per promuovere sia il senso di appartenenza sia la competizione”, ha dichiarato Stephanie Choi, EVP & CMO di Mobile eXperience Business, Samsung. “In qualità di Official Mobile Handset Partner della Snapdragon Pro Series, questo annuncio rafforza la nostra partnership con Qualcomm e rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a far avanzare la tecnologia mobile nel mondo degli Esports”.

“La collaborazione tra ESL FACEIT Group, Samsung e Qualcomm dimostra la nostra volontà condivisa di rivoluzionare gli esports mobile attraverso un’accessibilità senza pari e prestazioni superiori”, ha dichiarato Don McGuire, SVP di Qualcomm Technologies, Inc. e CMO di Qualcomm. “Non vediamo l’ora di mostrare le caratteristiche di gioco premium e mobile-first e l’affidabilità dei dispositivi Samsung con Snapdragon, mentre i migliori giocatori mobili del mondo si sfidano nei più grandi tornei internazionali di esports”. Kevin Rosenblatt, SVP Game Ecosystems di ESL FACEIT Group (EFG), ha aggiunto: “Sfruttando la tecnologia leader del settore di Samsung e Qualcomm, EFG continuerà a migliorare l’esperienza competitiva per i giocatori mobile di tutto il mondo. La nostra partnership con Qualcomm e Samsung evidenzia che ora più che mai lo smartphone è una via d’accesso a incredibili esperienze di gioco competitivo e che contribuisce alla definizione di una nuova era per tutti”.