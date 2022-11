Qualcomm e Renault espandono la collaborazione per le nuove piattaforme digitali sulle auto

Il Gruppo Renault e Qualcomm Technologies hanno annunciato oggi l’intenzione di fornire un’architettura di calcolo centralizzata per la prossima generazione di veicoli definiti dal software di Renault. Conosciute come “Piattaforme Software-Defined Vehicle (SDV)”, le piattaforme automobilistiche ad alte prestazioni saranno basate sulle soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies e supporteranno l’abitacolo digitale, la connettività e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Le aziende hanno inoltre annunciato che Qualcomm Technologies, o una delle sue affiliate, investirà anche nell’azienda elettrica e di software del Gruppo Renault, denominata Ampere.

A partire dal 2026, i veicoli Renault utilizzeranno la piattaforma SDV, comprese le nuove generazioni di Snapdragon Digital Chassis, progettate per alimentare i nuovi cockpit Android; e centralizzeranno altre funzioni del veicolo, come l’assistenza avanzata alla guida (ADAS), la carrozzeria, il telaio, la telematica, la connettività, le Power Line Communications (PLC), la sicurezza e la cybersecurity nella Physical Computer Unit (PCU). Questo ottimizzerà i costi di hardware e software, consentendo la connessione all’Unità di Interfaccia Fisica (PIU), che fornisce l’interfaccia zonale con gli attuatori del veicolo. Parallelamente, l’architettura SDV è progettata per essere aperta ad altri produttori di veicoli.

“Dal cellulare all’automobile con una tecnologia avanzata e rivoluzionaria, il Software Defined Vehicle è il futuro dell’industria automobilistica: si tratta di soddisfare le aspettative in termini di funzionalità e servizi, controllando al contempo la complessità e i costi”, ha dichiarato Luca de Meo, CEO Renault Group. “Il Gruppo Renault sta rafforzando la sua collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, uno dei principali attori della tecnologia mobile e automobilistica, per portare sul mercato automobilistico la prima piattaforma Software Defined Vehicle aperta e orizzontale. La combinazione dell’esperienza del Gruppo Renault nella tecnologia automobilistica e della comprovata leadership di Qualcomm Technologies nei semiconduttori ad alte prestazioni e a basso consumo, nel software e nelle piattaforme di sistema, ci consentirà di fornire una piattaforma software-defined vehicle scalabile, competitiva e innovativa per guidare l’ecosistema dei servizi e fornire valore ai nostri clienti”.