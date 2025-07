Qualcomm e le sfide delle vendite di chip smartphone high-end

Qualcomm si trova ad affrontare delle sfide significative nel mercato dei chip, soprattutto a causa della sua dipendenza dalle vendite di modem per smartphone di alta gamma e della perdita di Apple come cliente chiave per questo tipo di componenti. Le previsioni ottimistiche per il prossimo trimestre non hanno mitigato la preoccupazione degli investitori, portando a un calo delle azioni del 6%.

La società di San Diego, leader mondiale nella fornitura di chip modem, ha riportato una crescita del 15% nei ricavi provenienti da clienti diversi da Apple nell’attuale anno fiscale. Questo incremento è stato in gran parte trainato dall’aumento dei prezzi medi di vendita, alimentato dal lancio di smartphone Android di fascia alta. Tuttavia, il progresso globale è stato ostacolato dalla competitività di MediaTek, che ha superato Qualcomm diventando il leader di mercato, soprattutto nei segmenti più economici e di fascia media.

Qualcomm ha anche messo in guardia riguardo a potenziali perdite di ricavi a seguito del passaggio di Apple a chip modem autoprodotti, come dimostrato dall’iPhone 16e. Le stime di ricavi per il trimestre di settembre variano tra 10,3 e 11,1 miliardi di dollari, inferiori alle previsioni degli analisti.

Inoltre, non si sono registrati ordini anticipati di chip da parte dei clienti, il che potrebbe influenzare le performance future. La situazione tariffaria rimane incerta, con l’amministrazione Trump che ha avvertito di possibili nuovi dazi sui semiconduttori, complicando ulteriormente il panorama commerciale.

Nel contesto di questo scenario, Qualcomm prevede di espandere la propria attività nel settore degli occhiali a realtà aumentata, evidenziando un forte incremento dei progetti in questo ambito. L’azienda ha chiuso il terzo trimestre con ricavi superiori alle attese e prevede un utile rettificato di 2,85 dollari per azione nel quarto trimestre fiscale.