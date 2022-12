Qualcomm collabora con tre università spagnole per corsi sul 5G

Qualcomm Technologies ha annunciato la collaborazione con tre università spagnole per offrire corsi di formazione sul 5G. Attraverso il programma Qualcomm Wireless Academy (QWA), gli studenti dell’Universidad Politécnica de Madrid, dell’Università di Malaga e dell’Università Politecnica di Valencia avranno accesso a corsi di formazione 5G e l’opportunità di ricevere una certificazione di formazione 5G. Il programma è stato progettato per sviluppare le capacità e le competenze in materia di 5G degli studenti delle università spagnole e per aumentare le possibilità di carriera nell’ecosistema tecnologico. Con l’espansione del 5G in diversi settori verticali e industriali, sono necessari sempre più talenti.

Enrico Salvatori, Senior Vice President di Qualcomm Europe, Inc. e Presidente di Qualcomm Europe/MEA, ha dichiarato: “La collaborazione con la Spagna è molto importante per noi. Il 5G guiderà la trasformazione digitale in molti settori. Questo programma, e il lavoro di collaborazione che stiamo svolgendo con queste tre importanti università spagnole, sta sviluppando il talento degli studenti e la progressione di carriera all’interno del settore. Speriamo di ispirare questi talenti all’avanguardia dell’innovazione”. Manuel Sierra, direttore della Scuola di Telecomunicazioni dell’Universidad Politécnica de Madrid, ha dichiarato: “All’Universidad Politécnica de Madrid offriamo ai nostri studenti opportunità di sviluppo professionale interessanti e uniche, e siamo entusiasti di offrire loro la possibilità di formarsi con gli ingegneri leader di Qualcomm Technologies. Siamo grati di collaborare con QWA per formare i nostri studenti in un settore dinamico e in crescita”.

Per accrescere le proprie conoscenze e competenze in materia di 5G, è possibile iscriversi a due corsi gratuiti tenuti da ingegneri leader del settore di Qualcomm Technologies. I corsi (5G Primer e Fundamentals of Cellular Communication & 5G) offrono una panoramica del 5G, del suo funzionamento e di come sta trasformando il modo in cui il mondo opera. Dopo aver completato la parte di formazione gratuita di questo programma, gli studenti possono iscriversi all’esame di certificazione di livello introduttivo 5G di QWA. Questa certificazione può essere utilizzata per dimostrare ai datori di lavoro che gli studenti comprendono le basi del 5G e il suo funzionamento. Il programma QWA è consigliato ai seguenti tipi di studenti: studenti di ingegneria che desiderano comprendere i fondamenti della tecnologia 5G e il suo funzionamento; studenti di economia che vogliono capire come il 5G può cambiare il modo in cui comunichiamo e conduciamo gli affari; il programma Qualcomm Wireless Academy University è aperto agli studenti universitari a tempo pieno di tutto il mondo che stanno studiando per conseguire una laurea, un master o un dottorato.