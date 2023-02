Qualcomm Aware, nuova piattaforma per dati in tempo reale

Qualcomm Technologies ha presentato oggi la piattaforma Qualcomm Aware, che consente a sviluppatori e aziende di sfruttare informazioni e dati in tempo reale per accelerare i programmi di trasformazione digitale. Combinando “il silicio leader del settore e un ampio ecosistema di partner hardware e software con un framework cloud di facile utilizzo per gli sviluppatori”, secondo l’azienda, Qualcomm Aware offrirà una serie di servizi differenziati per la gestione di asset che richiedono un processo decisionale critico, accurato e tempestivo. Lo scopo è fornire una nuova base per l’IoT e aiutare le imprese a migliorare l’efficienza operativa. Tra i casi d’uso critici che saranno serviti da Qualcomm Aware vi sono la distribuzione della catena del freddo, il monitoraggio dei beni di pubblica utilità, il tracciamento delle spedizioni di merci, la gestione del magazzino e dell’inventario.

Ad oggi sono stati spediti oltre 350 milioni di chipset modem IoT di Qualcomm Technologies, utilizzati in diversi segmenti industriali, tra cui il modem Qualcomm 216 IoT LTE, annunciato di recente, che è una soluzione integrata progettata per fornire velocità ottimizzate per l’IoT fino a 10 Mbps a bassissimo consumo, prolungando così la durata della batteria. La piattaforma includerà i Qualcomm Aware blueprints, ovvero architetture di soluzioni personalizzate e scalabili, adatte a casi d’uso specifici. I blueprint consentiranno alle aziende di implementare in modo rapido ed efficiente soluzioni pre-progettate e personalizzate per le loro esigenze. “L’interoperabilità dei sistemi software e hardware è fondamentale per offrire soluzioni IoT che migliorino l’esperienza dei clienti. Grazie all’integrazione con Dynamics 365 Supply Chain Management, Qualcomm offre ai clienti un modo semplice per tracciare gli asset, gestire le scorte e migliorare l’efficienza operativa”, ha dichiarato Ulrich Homann, Corporate Vice President Cloud + AI di Microsoft.