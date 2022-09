Qualcomm annuncia nuovo hardware per le reti 5G aperte e virtualizzate

Qualcomm Technologies ha annunciato l’inizio della distribuzione della Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card e la Qualcomm QRU100 5G RAN Platform a clienti e partner globali per l’integrazione e la verifica delle soluzioni di infrastruttura mobile 5G di prossima generazione, nell’ottica dell’imminente commercializzazione di reti 5G aperte e virtualizzate su larga scala. Queste piattaforme trasformative semplificheranno e ridurranno il costo totale di proprietà delle implementazioni 5G e contribuiranno a guidare la transizione verso reti moderne fornendo soluzioni 5G virtualizzate e cloud-native, conformi alla O-RAN e ad alta efficienza energetica. La Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card e la Qualcomm QRU100 5G RAN Platform introducono prestazioni elevate per le infrastrutture cellulari. Ecco alcuni highlights La X100 offre accelerazione hardware integrata è progettato e una soluzione ad alte prestazioni, bassa latenza ed efficienza energetica che dovrebbe consentire implementazioni di reti 5G virtualizzate e cloud-native, scaricando le CPU dei server dall’elaborazione della banda base 5G ad alta intensità di calcolo. Progettata per semplificare le implementazioni 5G offrendo una soluzione chiavi in mano personalizzabile per facilitare l’implementazione con fronthaul O-RAN ed elaborazione 5G NR layer 1 High (L1 High), compresa l’elaborazione del beamforming e il supporto per settori massive MIMO 64T64R simultanei.

La Qualcomm QRU100 5G RAN Platform è una soluzione Modem-RF progettata per prestazioni radio superiori, compreso il funzionamento ad alta potenza e ad alta capacità, la soluzione ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica supporta le funzionalità Massive MIMO e dispone di un sistema completo Modem-RF 5. “Gli operatori di rete comprendono l’importanza di implementare un’infrastruttura di rete 5G in grado di supportare le esigenze delle reti di prossima generazione, migliorare le esperienze dei consumatori e sbloccare nuovi casi d’uso. Hanno bisogno di una soluzione scalabile con alta capacità e bassa latenza”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, cellular modems and infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “Il campionamento della Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card e della Qualcomm QRU100 5G RAN Platform segnano una pietra miliare significativa per la commercializzazione su larga scala della Open RAN, in quanto queste tecnologie mirano a portare sul mercato soluzioni Open RAN innovative, efficienti dal punto di vista dei costi e dei consumi e a potenziare l’ecosistema delle infrastrutture”. Le implementazioni commerciali con la Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card e la Qualcomm QRU100 5G RAN Platform sono previste a partire dalla seconda metà del 2023.