Qualcomm annuncia il nuovo SoC Snapdragon 4 Gen 2 per smartphone

Qualcomm Technologies ha annunciato la nuova piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 2. I principali brand OEM, tra cui Redmi e vivo, adotteranno il nuovo SoC con dispositivi commerciali che dovrebbero essere annunciati nella seconda metà del 2023. “Snapdragon, nella sua essenza, guida l’innovazione e soddisfa le richieste degli OEM e del settore in generale”, ha dichiarato Matthew Lopatka, direttore della gestione dei prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. “Con questo avanzamento generazionale della serie Snapdragon 4, i consumatori avranno un maggiore accesso alle funzionalità e alle capacità mobili più popolari e rilevanti. Abbiamo ottimizzato ogni aspetto della piattaforma per massimizzare le esperienze degli utenti”.

Prima piattaforma a 4 nm della serie 4, Snapdragon 4 Gen 2 è stato progettato per prolungare la durata della batteria e migliorare l’efficienza complessiva della piattaforma. La CPU Qualcomm Kryo offre velocità di picco fino a 2,2 GHz e prestazioni della CPU fino al 10% migliori per un uso quotidiano. La tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ è in grado di ricaricare fino al 50% della batteria in 15 minuti. La piattaforma offre il supporto per display FHD+ a 120fps per una maggiore chiarezza e uno scorrimento fluido e senza interruzioni. Le novità basate su IA includono un’intelligenza artificiale in condizioni di scarsa illuminazione per immagini nitide in ambienti poco luminosi. La rimozione del rumore di fondo potenziata dall’intelligenza artificiale assicura che gli utenti siano ascoltati chiaramente durante le chiamate e i video durante il lavoro o in un ambiente affollato.