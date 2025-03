Qual è l’unica via per l’Europa secondo l’ex premier

Nel corso di un’audizione informale al Senato, Mario Draghi, ex Presidente del Consiglio e attualmente consulente speciale della presidente della Commissione Ue, ha espresso preoccupazioni riguardo a Donald Trump e al cambiamento politico negli Stati Uniti, che, secondo lui, renderebbero l’Europa vulnerabile. Draghi ha sottolineato la necessità per l’Europa di investire nella propria sicurezza e di definire una “catena di comando di livello superiore” per garantire una difesa efficace del continente. Questo intervento ha segnato il ritorno di Draghi in Parlamento dopo le dimissioni nel 2022 e coincide con la presentazione del Rapporto sul futuro della competitività europea.

Durante il suo intervento, Draghi non ha fatto riferimento diretto a Trump, ma ha critico il cambiamento della politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Russia, evidenziando come ciò ponga a rischio la sicurezza europea. Ha affermato che l’Europa deve concentrarsi su sinergie industriali per sviluppare piattaforme militari comuni, piuttosto che sulle capacità nazionali che risultano non competitive. Ha enfatizzato che l’obiettivo primario dovrebbe essere quello di garantire una sicurezza collettiva, suggerendo che l’aumento degli investimenti nella difesa è l’unica strada percorribile per il continente.

In tal senso, Draghi ha menzionato il piano RearmEu, sottolineando l’importanza di focalizzarsi su piattaforme militari avanzate, anche se inferiori in numero, piuttosto che su soluzioni nazionali. L’intervento si è chiuso con un richiamo alla gratitudine per il lavoro svolto dal Senato in un periodo difficile per il Paese.