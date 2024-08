Qual è lo sport più pericoloso delle Olimpiadi di sempre? Non indovinerete mai.

Le Olimpiadi 2024 si sono concluse e, tra momenti di gloria e altri meno gioiosi, nel bene e nel male saranno ricordate per molto tempo. Una domanda ci è venuta in mente: ma qual è lo sport più mortale delle Olimpiadi di sempre?

No, non è quello di nuotare nelle acque della Senna.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, sport come il lancio del giavellotto, il salto con l’asta o il pugilato, non sono gli eventi più mortali delle Olimpiadi estive. Infatti, nel corso della storia dei Giochi, si sono verificati solo tre decessi tra gli atleti: due durante eventi di ciclismo e uno durante una maratona (ma quali sono le differenze con i giochi antichi e moderni?).

Nonostante il basso numero di morti, gli infortuni sono una realtà frequente nei Giochi Olimpici. Al termine delle Olimpiadi del 2008, erano stati riportati oltre 1.000 infortuni. Gli sport che hanno registrato il maggior numero di incidenti sono stati il calcio, il taekwondo e l’hockey.

Questi dati ci ricordano che, pur essendo eventi di grande spettacolo e competizione, le Olimpiadi comportano rischi significativi per gli atleti, che mettono in gioco il loro corpo e la loro salute per rappresentare il loro paese e raggiungere la gloria sportiva. A tal proposito: ecco il motivo dietro ai pochissimi record di nuoto quest’anno.