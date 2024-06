Qual è lo smartphone Realme più potente? È appena uscito in Italia!

Dopo aver scoperto il miglior smartphone Realme per giocare, è il momento di fare la conoscenza del top di gamma assoluto della compagnia cinese. Ma qual è lo smartphone Realme più potente sul mercato? Si tratta di un device appena arrivato in Italia, che forse potreste non conoscere.

A inizio giugno, infatti, Realme ha lanciato la serie GT6 sul mercato italiano: la lineup di smartphone flagship-killer dell’azienda cinese comprende due device, ovvero Realme GT 6 e Realme GT 6T. E proprio Realme GT 6 è lo smartphone più potente di Realme attualmente sul mercato, almeno in Italia. Al momento, il prodotto può essere vostro a circa 699 Euro presso i principali rivenditori online italiani.

A questo prezzo, vi porterete a casa un device dotato del nuovo Snapdragon 8s Gen3 di Qualcomm, il SoC Qualcomm lanciato a marzo di quest’anno insieme allo Snapdragon 7+ Gen3. Il chip è un Octa-Core con un Core Cortex-X4 a 3,0 GHz, 4 Core Cortex-A720 a 2,80 GHz e 3 Core Cortex-A520 a 2,00 GHz. La GPU, invece, è una Adreno 735, mentre la RAM parte da 8 GB e arriva a 16 GB e lo storage può essere scelto nei due tagli da 256 GB e da 512 GB.

Ottimo anche il display del telefono, un AMOLED LTPO da 6,78″ con refresh rate a 120 Hz, HDR 10+, Dolby Vision e risoluzione pari a 1.264 x 2.780 pixel, con una densità di pixel pari a 450 ppi. La protezione, in questo caso, è un Gorilla Glass Victus 2 di Corning. Al di sopra dello schermo, infine, troviamo una selfie-camera da 32 MP con tecnologia punch-hole.

Passando sul pannello posteriore, invece, abbiamo una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP, apertura f/1.7 e dimensioni del sensore da 1/1.4″, nonché con supporto per il PDAF e l'OIS. Accanto alla principale troviamo una lente ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e FOV da 112°, nonché un teleobiettivo da 50 MP con apertura f/2.0 e dimensione del sensore pari a 1/2.8″.