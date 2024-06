Qual è lo smartphone Motorola più piccolo da comprare nel 2024?

Si chiama Motorola Edge 30 Neo 5G ed è, nel 2024, il Motorola da acquistare se siete alla ricerca di un device dalle dimensioni “compatte”. Ovviamente il termine va contestualizzato a ciò che il mercato ha da offrire al giorno d’oggi: device con display sempre più grandi e che, di conseguenza, fanno crescere a dismisura le dimensioni dello chassis.

Non è tuttavia il caso di questo Motorola Edge 30 Neo 5G, che dalla sua può vantare una diagonale compatta di 6.28 pollici. Leggermente superiore a quella di iPhone 15/15 Pro e bene al di sotto dei device con diagonale da 6.5 o 6.7 pollici, ormai uno standard dimensionale per il mercato. Il dispositivo si tiene bene in mano anche grazie al suo peso contenuto di soli 155 grammi, mentre le dimensioni in millimetri del prodotto sono 152,9 x 71,2 x 7,75.

La memoria RAM da 8 GB, lo Snapdragon 695 5G e lo storage integrato da 128 GB sono il biglietto di ingresso nel mondo dei Motorola entry level. Non manca una batteria tutto sommato generosa da 4020 mAh, supportata dalla ricarica cablata fino a 68 W e da una apprezzatissima compatibilità con ricarica wireless a 5 W. Lo schermo è un pOLED FHD+ a 120 Hz, con risposta al tocco fino a 240 Hz, mentre il rapporto d’aspetto è un canonico 20:9, ideale per la visione di contenuti come film, serie TV e video su YouTube.

Immancabile il comparto fotografico, di tutto rispetto, che fa affidamento su un quadro composto da doppio sensore sul retro. Principale da 64 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine e un ultra-wide a 120° con risoluzione da 13 MP e apertura f/2.2. Completa il corredo di fotocamere una selfie camera da 32 MP con apertura f/2.4. Per quanto riguarda il campo multimediale, oltre al display pOLED, il device presenta un sistema a doppio altoparlante stereo, due microfoni per la cattura dei suoni e la soppressione dei rumori ambientali e l’ingresso USB di tipo C, che funge anche da connettore per le cuffie.

Oltre a Motorola Edge 30 Neo 5G, la confezione – di tutto rispetto per i tempi che corrono – presenta una caricabatterie TurboPower a 68 W, un cavo USB di tipo C, manuali di istruzioni, strumento per estrarre la SIM e un’apprezzatissima cover protettiva in silicone trasparente. Tutto questo può essere portato a casa a meno di 200€: cifra decisamente interessante per un device che fa della qualità Motorola il suo vanto.MOTOROLA EDGE 30 NEO 5G SU AMAZON