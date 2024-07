Qual è lo smartphone Honor con le migliori fotocamere a luglio 2024?

Districarsi nell’ampio listino di Honor può risultare non facile per molti utenti. Se siete alla ricerca di un dispositivo con una buona fotocamera e siete intenzionati ad acquistare un device Honor, ecco qual è la scelta migliore.

In questo mese di Luglio 2024, non potete che optare per l’Honor 90 che è disponibile a 549,90 Euro nella variante 8/256GB e 599,90 Euro per quella con 12GB di RAM e 512GB di storage.

Siamo di fronte ad uno smartphone con display da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione di 2664×1200 pixel ed aspect ratio di 19,98:9 con rapporto schermo-corpo del 93,30%. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition accompagnato dalla GPU Adreno 644.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sulla scocca posteriore troviamo una tripla lente con fotocamera principale ultra nitida da 200 megapixel con apertura f/1.9, accompagnata da una lente ultra grandangolare e macro da 12 megapixel con apertura f/2.2 e fotocamera di profondità da 2 megapixelf/2.4. Le fotocamere garantiscono una messa a fuoco 10x ed una risoluzione di 16256×19192 pixel ed una risoluzione video di 3840×2160 pixel. La fotocamera anteriore è invece da 50 megapixel f/2.4 con risoluzione di 8160×6112 pixel.HONOR 90 SU AMAZON