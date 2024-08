Qual è lo smartphone Google Pixel con le migliori fotocamere a agosto 2024?

Se c’è un elemento che contraddistingue i Google Pixel per essere device estremamente performanti, è senza alcun dubbio la loro qualità fotografica. Nonostante non montino sensori estremamente performanti, o risoluzioni da centinaia di megapixel, gli smartphone Google si sono affermati, spesso e volentieri, come cameraphone a tutti gli effetti.

Nessuna eccezione anche quest'anno, con Pixel 8 Pro che ha conquistato velocemente lo scettro di miglior smartphone per qualità fotografica in casa Google. Le fotocamere, presenti sul top di gamma del 2023, sono ben quattro. Si parte da un grandangolo/standard con una risoluzione "contenuta" di 50 megapixel. Un sensore eccezionale per qualità e luminosità, grazie ad una apertura f/1.68, tra le più luminose di tutto il mercato. Si passa poi ad un ultra-wide con risoluzione da 48 megapixel, uno dei più dettagliati al momento e dotato di una buonissima apertura f/1.95.

Il vero fiore all’occhiello in ambito fotografico su Google Pixel 8 Pro è però il suo teleobiettivo Quad PD da 48 megapixel con apertura f/2.8, zoom ottico 5x e zoom digitale fino al 30x, in grado di regalare scatti e ritratti eccellenti. Conclude il corredo fotografico posteriore un sensore LDAF (Laser Detect Auto Focus) multizona, per migliorare la qualità e la precisione dei punta e scatta. Aggiunta apprezzatissima è la stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini, presente sia sul grandangolo che sul teleobiettivo. Infine, girando il dispositivo, la selfie camera è una buonissima unità con 10.5 megapixel di risoluzione e apertura f/2.2, in grado di restituire autoscatti di buon livello in qualsiasi condizione di luce.

Analizzando il resto della scheda tecnica, Google Pixel 8 Pro sprigiona tutta la sua potenza e capacità di calcolo grazie ad un SoC “fatto in casa” da Big G. Stiamo parlando del Google Tensor G3, terza generazione di chip dedicati esclusivamente agli smartphone Google. E, come per ogni top di gamma del 2024 che si rispetti, anche qui troviamo diversi spunti creativi alimentati dalla ormai irrinunciabile intelligenza artificiale. Il tutto può essere inoltre goduto attraverso un meraviglioso pannello AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz.

Quindi che dire, in attesa di scoprire Google Pixel 9 e la sua gamma, Google Pixel 8 Pro è, per noi, la scelta da compiere a luglio 2024 se siete alla ricerca del device Google con le migliori fotocamere e la migliore qualità fotografica in assoluto. Un portento senza eguali spinto da un software costruito su misura, in grado di migliorare ulteriormente le foto grazie ad un uso sapiente dell’IA e del software di sistema.