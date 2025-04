Qual è l’importo dell’aumento e da quando è efficace?

Spotify prevede un aumento di 1 euro per l’abbonamento individuale in Europa e Sud America, senza coinvolgere gli Stati Uniti. Questa decisione, che sarà attivata a giugno, è in risposta alle richieste dell’industria musicale, preoccupata per il ritardo dei prezzi rispetto all’inflazione. Il Financial Times ha riportato la notizia riguardante il rincaro, che interesserà almeno una tipologia di abbonamento, mentre i costi per gli utenti statunitensi resteranno invariati dopo un recente aumento.

Attualmente, in Italia, l’abbonamento Premium Individual di Spotify costa 10,99 euro al mese, il Premium Duo 14,99 euro e il Premium Family 17,99 euro. L’aumento riguarda solo il piano individuale e riflette le crescenti pressioni del settore musicale, che vuole allineare i prezzi all’inflazione. Il servizio musicale risulta comunque più conveniente rispetto alle piattaforme di streaming video come Netflix, che hanno tariffe superiori.

Inoltre, Spotify sta considerando l’introduzione di una nuova tipologia di abbonamento, pensata per garantire agli utenti l’accesso anticipato ai nuovi brani. Questa novità risponde alle richieste dell’industria musicale, che vuole monetizzare il supporto dei fan più fedeli. Tra le ipotesi in discussione potrebbe esserci anche un abbonamento “Super Premium” negli Stati Uniti, che costerebbe 6 dollari in più rispetto al piano attuale e offrirebbe la possibilità di acquistare in anticipo i biglietti per i concerti. Anche aziende come Apple, Amazon e YouTube stanno valutando nuove versioni premium dei loro servizi di streaming musicale.