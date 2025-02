Qual è l’importo del bonus?

Il 2024 ha segnato un anno molto positivo per Ferrari, con previsioni incoraggianti anche per il 2025. La casa automobilistica italiana prevede ricavi di 7 miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Questo risultato consente ai dipendenti di ricevere un bonus di 14.400 euro, superiore di 900 euro rispetto all’anno scorso. Inoltre, l’ebitda adjusted è previsto aumentare dal 2,56% al 2,68% del fatturato.

Nel 2024, Ferrari ha visto una crescita in tutti i settori, dal business delle auto alle sponsorizzazioni, fino alle operazioni finanziarie. L’utile per azione ha raggiunto 8,60 euro e il titolo in Borsa ha sfiorato un record storico, toccando 448 euro, con un incremento dell’8% in un solo giorno. Gli azionisti hanno beneficiato di una remunerazione totale pari a 1,021 miliardi di euro, anche grazie ai riacquisti di azioni proprie e ai dividendi.

Tuttavia, si è registrato un aumento dell’indebitamento netto, passato da 99 milioni a 180 milioni di euro, ma né gli analisti né la società sembrano preoccupati, preparandosi a lanciare nuovi modelli. Il 2024 ha anche visto la fine della produzione di vari modelli, come la Portofino M e la SF90 Stradale. L’azienda si sta orientando verso una maggiore sostenibilità: nel 2023, il 51% delle auto vendute aveva un motore ibrido. Nel 2025, saranno presentati sei nuovi modelli, tra cui il primo completamente elettrico nella storia di Ferrari.