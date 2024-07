qual è la temperatura per farlo stare bene?

Se il gatto sembra sofferente per il calore dei mesi estivi bisognerebbe ricordare quale è la temperatura migliore per farlo stare bene.

Con le altissime temperature raggiunte in queste ultime settimane, tantissime persone stanno soffrendo per il caldo. Lo stesso discorso non vale solo per gli esseri umani ma anche per i loro quattro zampe. Sono proprio queste, infatti, le giornate in cui bisognerebbe prestare maggiore attenzione alla salute di cani e gatti. Non solo il cane ma anche il felino domestico può mostrarsi sofferente per il caldo. Ma quale è la temperatura massima e quale è la temperatura minima sopportata dal gatto? Ecco qualche informazione al riguardo.

Quale è la temperatura massima sopportata dal caldo: ecco quali sono i periodi in cui Micio soffre di più

I felini domestici sono animali caratterizzati da un comportamento particolare. Non sempre è semplice comprendere cosa i gatti stiano provando o quali sono le ragioni del loro modo di comportarsi. Per questo è bene essere sempre attenti allo stato di salute dei quattro zampe per capire subito quando si manifesta un problema fisico o psicologico.

Cambiamenti nel comportamento sociale del gatto possono essere indicatori di uno stato di malessere nel felino. Questi cambiamenti possono verificarsi a seguito del sopraggiungere di un evento che cambia le abitudini quotidiane dei gatti, ma anche in seguito a sbalzi termici.

Monitorare costantemente la salute dei felini permetterà, nella maggior parte dei casi, di intervenire con prontezza nel caso del bisogno. Ma quale è la temperatura che i gatti tollerano?

Quale è la temperatura massima sopportata dai gatti

In Italia i mesi estivi sono accompagnati da un aumento considerevole delle temperature. Quando dalle giornate fresche di inizio estate le temperature si alzano raggiungendo i 40° celsius, come accade tra luglio e agosto, il desiderio della maggior parte delle persone è quello di trovarsi in riva al mare. Lo stesso bisogno di trovarsi in un luogo più fresco è proprio anche dei quattro zampe domestici.

I gatti hanno una temperatura corporea che va dai 38,0 ai 39,2°C nei gatti adulti e dai 38,0 ai 39,5°C nei cuccioli. Per tutti i felini domestici la temperatura ambientale ideale per il gatto va dai 25 ai 27 gradi. In base alla razza o al pelo lungo o corto, può variare nei felini la capacità di sopportare il caldo e il freddo. Gli animali iniziano a sentire caldo dai 27 gradi in su. Già dai 28-30° i felini, se non sono ben idratati, potrebbero avere un colpo di calore. Con colpo di calore si intende la condizione fisica determinata dalla mancanza di circolazione dell’aria e quindi dell’ossigeno. All’aumentare del calore, le mucose del gatto diventeranno di un colore azzurro, le gengive e la lingua bluastre e in un quarto d’ora il micio potrebbe perdere i sensi.

I sintomi di un colpo di calore nel gatto sono il respiro affannato, le orecchie calde, la letargia, l’ansia. Quando viene notato uno di questi sintomi, allora bisogna intervenire per rinfrescare l’animale. Bisogna ricordare che affine al colpo di calore vi è anche l’ipotermia. Quando la temperatura scende sotto i 10°C i felini iniziano ad avere freddo. Se le temperature sono inferiori ai 7°C, i gatti iniziano a soffrire. a tale livello. Gli esemplari a pelo corto tendono a soffrire maggiormente il freddo rispetto a quelli a pelo lungo. Se la temperatura corporea è molto al di sotto dei 37,7°C, i felini manifesteranno i primi sintomi dell’ipotermia.

Oltre al tremore, l’ipotermia si manifesta in zampe, coda, naso e orecchie fredde, gengive sempre più pallide. La respirazione potrebbe rallentare particolarmente, così come la frequenza cardiaca. Le temperature sopportate dal gatto sono fino ai 27°C ambientali durante la stagione calda e fino ai 10°C ambientali durante le stagioni fredde. (di Elisabetta Guglielmi)