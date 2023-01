Qual è la razza di cane più intelligente al mondo? La classifica

Svelata la classifica che mostra quale razza di cane sia la più intelligente del mondo, e non immaginate chi ci sia al primo posto.

Uno studio finlandese portato avanti dall’Università di Helsinki, ha testato le capacità cognitive di 1.000 cani di 13 razze diverse per valutarne l’intelligenza di ciascuna. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, è stato coniato come il più grande studio sull’intelligenza canina mai condotto. Ricerche precedenti hanno dimostrato che la razza di un cane non è così predittiva della sua personalità e del suo comportamento come molti pensano, ma il presente studio suggerisce che ci sono differenze da tenere in considerazione.

La razza di cane più intelligente è proprio lei, ed ecco perché

Tra le 13 razze esaminate, i cani erano tutti di taglia medio-grande e per ogni razza sono stati valutati almeno 40 individui. Le razze incluse nello studio erano il Border Collie, il Malinois belga, il Cocker Spaniel inglese, il Pastore tedesco, il Golden Retriever, il Labrador Retriever e l’ampia categoria dei meticci, oltre ad alcune altre.

Lo studio comprendeva dieci test distinti che misuravano tratti come il livello di attività, il comportamento esplorativo, il controllo inibitorio, la capacità di risolvere problemi, il ragionamento logico e la memoria a breve termine. Una razza in particolare si è distinta portando a casa risultati a punteggi incredibili: il Pastore Belga Malinois, aggiudicandosi il primato come cane più intelligente del mondo.

Il Pastore Belga Malinois è una scelta popolare per chi cerca un cane che sia un buon fiutatore, da guardia o un cane poliziotto. Tuttavia ha dimostrato di essere anche indipendente, bravo a risolvere i problemi, veloce a rispondere e bravo a leggere gli esseri umani.