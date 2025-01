Qual è la posizione del Governo Meloni?

Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha lanciato un’offerta pubblica di scambio da 13,3 miliardi di euro per Mediobanca, con l’intento di creare un “nuovo campione nazionale” nel settore bancario italiano. Questa operazione prevede un premio del 5,03% rispetto al prezzo di chiusura di Mediobanca, offrendo agli azionisti 2,3 nuove azioni di Mps per ogni azione detenuta di Mediobanca. Il progetto si inserisce in un contesto di consolidamento nel sistema finanziario italiano, coincidendo con altre operazioni come l’offerta di Unicredit per Banco Bpm.

L’integrazione tra Mps, storicamente una banca commerciale, e Mediobanca, specializzata in investimenti e consulenza, potrebbe generare sinergie significative e un portafoglio diversificato di prodotti e servizi. Questo accordo avrà anche ripercussioni sul controllo di Generali, dato che Mediobanca detiene il 13% del gruppo assicurativo.

Cruciale per l’andamento dell’operazione sarà il ruolo della famiglia Del Vecchio e del gruppo Caltagirone, importanti azionisti sia di Mps che di Mediobanca. La Delfin della famiglia Del Vecchio è arrivata a detenere il 9,9% di Mps, mentre Caltagirone possiede il 5%. In Mediobanca, Del Vecchio detiene il 19,8% e Caltagirone il 7,8%, per un totale di controllo del 27,5% della banca d’affari.

Anche il Governo Meloni avrà un ruolo importante in questa vicenda, attraverso il ministero del Tesoro, principale azionista di Mps con l’11% delle azioni, e potenzialmente utilizzando lo strumento del golden power per influenzare l’operazione.