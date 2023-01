qual è la particolare abilità per capire Fido

Se hai questa caratteristica di sicuro puoi capire davvero il tuo cane, perché è indispensabile per una ottima convivenza. Scopriamo di cosa si tratta nell’articolo.

Per vivere davvero insieme ad un animale domestico, nel nostro caso è il cane, non bastano una casa e il cibo nella ciotola ogni giorno. Al caro Fido importa molto del suo padrone e, per instaurare un sincero rapporto di amicizia che duri nel tempo, è essenziale che l’umano si impegni nel farlo, esternando tutte le sue qualità. Vediamo se hai questa caratteristica anche tu!

Se hai questa caratteristica puoi capire il tuo cane: ecco qual è

Convivere con un cane significa abbandonarsi alle emozioni e comprendere a fondo quelli che sono i sentimenti del proprio animale, ogni giorno. Per farlo, si deve essere speciali. Leggiamo meglio qui di seguito.

La compagnia quotidiana di un cagnolino è ciò che di più bello possa esistere per noi esseri umani. Un compagno di vita buono, fedele e profondamente legato a chi si prende cura di lui.

Quando si decide di adottare un cane, cucciolo o adulto che sia, è importante che ci siano degli elementi su cui costruire la convivenza sana e felice.

Parliamo dell’amore nei suoi confronti, prima di tutto, di tanta responsabilità negli aspetti basilari della sua vita (cure mediche, controlli, alimentazione, benessere, sport) e poi c’è un altra qualità che non sempre consideriamo: l’empatia.

Fido è tra gli animali più empatici esistenti in natura e, essendo anche molto sensibile e attento ad osservare e ascoltare il suo padrone umano, sa riconoscere chi ha accanto.

Il potere delle persone empatiche verso gli amici pelosi

Negli ultimi tempi, c’è stato modo di effettuare un nuovo studio, il quale ha rilevato che una persona dalla grande empatia è in grado di comprendere meglio il suo amico a quattro zampe.

Poter capire lo stato d’animo del caro Fido, infatti, permette di intuire con facilità di cosa ha bisogno e sapere come aiutarlo. Un fattore essenziale nel rapporto con lui, che diviene così solido.

In Danimarca, questo studio fatto all’Università di Copenaghen, ci dice che gli umani empatici riescono a capire il vasto universo emotivo dei cani, basandosi sui loro vocalizzi e suoni.

Avere un cane fa bene alla salute fisica e non solo: tutti i benefici di Fido

Fido e l’importanza dell’empatia: come comportarsi con l’animale

Si tratta di uno studio di notevole importanza, perché comunica al mondo intero quali sono le qualità umane da sfruttare ed esternare nel rapporto con i nostri compagni domestici. Vediamo meglio in cosa consiste.

Come abbiamo accennato, è stato fatto un’esperimento di grande rilevanza da alcuni ricercatori danesi. In pratica, sono state raccolte le registrazioni di vocalizzi di animali domestici, insieme ai suoni di animali selvatici.

A questi suoni, poi, sono stati aggiunte anche le voci di esseri umani. All’esperimento hanno partecipato 1024 persone, le quali dovevano ascoltare tutti i suoni animali e umani.

Dopodiché, questi partecipanti avrebbero dovuto compilare un questionario, con l’obiettivo di verificare il grado di empatia.

Tenendo conto dei vari livelli di stress nei suoni, i risultati hanno mostrato che sono stati intesi correttamente i significati nascosti dietro i suoni oltre il 50% delle volte.

L’importanza del contatto con il mondo animale

Lo studio ha rivelato che molti partecipanti sono stati capaci di riconoscere i suoni degli animali domestici e delle persone in un alto livello di stress, rispetto a quelli degli animali selvatici.

Coloro che hanno compreso con grande successo lo stato emotivo degli animali sono persone abituate a stare in contatto con loro.

Parliamo di scoperte positive per quanto riguarda il mondo degli amici animali, perché ci fa capire che sono molto più simili a noi di quanto crediamo, così come lo è il loro universo emotivo.

Se hai questa caratteristica così preziosa anche tu, non perdere l’occasione di adottare un cagnolino a cui donare amore.