Qual è la differenza e quando è opportuno farlo

I termini “riavvio” e “reset” si riferiscono a soluzioni per problemi tecnici su dispositivi elettronici, ma rappresentano azioni diverse. Il riavvio, o “reboot”, consiste nello spegnere e riaccendere un dispositivo, risolvendo problemi minori senza modificare configurazioni o dati salvati. Questa operazione aiuta a ripristinare il funzionamento normale nel caso di rallentamenti o blocchi temporanei, interrompendo i processi attivi e svuotando la memoria temporanea (RAM) senza eliminare le informazioni memorizzate. Esistono vari modi per riavviare un dispositivo, ma azioni brusche come scollegare l’alimentazione possono provocare danni e dovrebbero essere evitate, riservandole a situazioni di emergenza.

Al contrario, il reset è una procedura più drastica che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, cancellando tutti i dati personali e le configurazioni salvate. È anche noto come “ripristino di fabbrica” o “hard reset” e richiede l’eliminazione del sistema operativo corrente, sostituendolo con una versione originale. Questo è utile, ad esempio, per ripristinare un router la cui password è stata dimenticata. Tuttavia, effettuare un reset comporta la perdita di tutte le configurazioni personalizzate.

Quando il dispositivo presenta malfunzionamenti, il riavvio è generalmente il primo tentativo di risoluzione. Se non funziona, il reset può essere considerato, ma è una soluzione estrema da usare solo in casi di necessità, come la rimozione di malware o per preparare un dispositivo per la vendita. Prima di procedere a un reset, è consigliabile eseguire un backup dei dati per poterli ripristinare successivamente.