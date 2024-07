Qual è il top di gamma da gaming tra i monitor ASUS a luglio 2024?

Si chiama Asus ROG Swift Oled PG42UQ e, come suggerisce il nome, è un pannello dotato di tecnologia OLED con ben 41.5 pollici di diagonale. Le dimensioni generose del monitor Asus top di gamma nel 2024 lasciano inoltre spazio ad una serie di caratteristiche che rispondono alle esigenze dei gamer più puri.

Anzitutto, come per ogni hardware al top che si rispetti, il prezzo di listino non è tra i più popolari. Servono infatti ben 1.599€ per accaparrarsi il monitor top di gamma Asus, ma su Amazon è attivo in queste ore un piccolo sconto che vi farà risparmiare poco più di 150€. Mettendo da parte l’unico tasto dolente legato perlopiù al prezzo, l’Asus ROG Swift Oled è semplicemente un mostro di potenza e bellezza.

Sono pochi i concorrenti del settore che riescono ad avvicinarsi a quanto fatto dai taiwanesi con il loro flagship che può vantare, oltre ad una diagonale piuttosto spinta, ben 138 Hz di frequenza di aggiornamento ed un tempo di risposta incredibile, pari a soli 0.1 ms. Come ogni Oled, anche il modello di Asus non fa eccezione in quanto a “surriscaldamento”, ragione per cui l’azienda ha deciso di regalare al suo Rog Swift un dissipatore di calore posto sul retro, in grado di ridurre le temperature e migliorare le performance sul lungo periodo.

Immancabile il corredo tecnologico di primordine, che comprende il supporto al G-Sync di NVDIA, un rivestimento antiriflesso e lo spazio colore DCI-P3 al 98%, che lo rende il compagno ideale anche in ambito di produttività. Infine, per quanto riguarda la connettività, Rog Swift Oled vanta porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, una porta USB ed una presa per treppiede, per facilitare il montaggio di una fotocamera. Incluso anche l’apprezzatissimo ingresso per il Jack da 3.5 mm. Per tutto il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione del modello Rog Swift Oled PG34WCDM, il fratello minore curvo della gamma top di Asus.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON