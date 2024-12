Qual è il ‘tallone d’Achille’ del generale?

Camelia Mihailescu, moglie del generale e europarlamentare Roberto Vannacci, ha rivelato dettagli della loro vita privata in un’intervista a “Il Giornale”. Malgrado la sua natura riservata, ha difeso attivamente il marito, la cui notorietà è cresciuta dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. Spiega come questo cambiamento abbia influito sulla loro vita familiare, in particolare sul tempo che Roberto può trascorrere con le loro due figlie, di dieci e dodici anni. Camelia ha sottolineato l’importanza di mantenere una certa distanza dai riflettori per proteggere la famiglia.

Rispondendo alle varie polemiche che circondano Vannacci, Camelia ha espresso che molte delle accuse, incluse quelle di xenofobia e razzismo, sono infondate e provengono da chi non ha letto il libro. A questo proposito, la loro figlia più piccola ha criticato il padre per la sua dedizione alla scrittura, desiderando che trascorresse più tempo con loro. Nonostante ciò, Camelia ha assicurato che Roberto è un padre presente.

In ambito domestico, Camelia descrive Roberto come un marito meno autoritario di quanto le sue apparizioni pubbliche possano suggerire. Essa definisce la loro famiglia come matriarcale, facendo notare che il comando è fondamentalmente nelle mani delle donne, incluse le figlie e la babysitter.

Inoltre, Camelia ha condiviso il suo amore per il mondo militare, sebbene il padre le avesse impedito di intraprendere quella carriera, affermando che il compito delle donne è occuparsi della famiglia. Dopo il matrimonio, ha rinunciato alla sua carriera per dedicarsi alle bambine, pur credendo che le donne possano gestire sia il lavoro che la famiglia. Ha anche discusso le differenze di ruolo tra uomini e donne nella società, sostenendo che ognuno ha compiti diversi.

Infine, ha rivelato che il punto debole di Roberto è il suo disordine in casa, un trait che lo rende diverso dal suo comportamento pubblico. Camelia continua a sostenere il marito, enfatizzando che la loro vita familiare mantiene un equilibrio unico e che lei ha effettuato scelte consapevoli riguardo alla sua carriera e famiglia.