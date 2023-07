qual è il significato del suo comportamento

Il gatto si azzuffa con altri gatti? Si tratta di un comportamento pericoloso la cui causa va approfondita. Vediamo i motivi principali insieme ai consigli su come intervenire per risolvere.

Gli amici felini possono commettere gesti davvero curiosi, assumendo dei comportamenti spesso pericolosi per la loro sicurezza e quella degli altri, a cominciare dai loro simili. Può capitare di vedere che micio reagisca male alla presenza di altri pelosi e, allora, non si sa da che parte cominciare e come intervenire. Vediamo di capire, quindi, i motivi per cui il gatto si azzuffa con altri gatti e cosa fare a riguardo.

Il gatto si azzuffa con altri gatti: i motivi principali

Si tratta di un comportamento frequente in alcuni esemplari e, spesso, i motivi di tale gesto sono i più impensabili. Leggiamo qui di seguito per scoprire cosa spinge micio a fare così.

Non sempre è facile capire il micio domestico e intuire le sue reali intenzioni con noi e con gli altri che lo circondano. Qualche volta, i comportamenti del felino possono essere ingestibili e far preoccupare il suo padrone umano, a tal punto che si pensa di intervenire con l’aiuto dell’esperto. Questa scelta non è mai sbagliata, anzi!

Il supporto di una figura specializzata e che conosce il mondo comportamentale di questo straordinario animale, può garantire cure e soluzioni efficaci anche in breve tempo. Ma andiamo con ordine. Vediamo di analizzare tutti i motivi per cui il gatto si azzuffa con altri gatti, per capire poi come migliorare la sua condizione.

L’istinto di giocare

Il primo motivo di questo atteggiamento può essere un bisogno di confrontarsi e giocare con i suoi simili. In casa anche si può avvertire il bisogno di interagire, in modo non aggressivo, in un peloso così territoriale. Va fatta una distinzione, infatti, tra il gioco e il litigio aggressivo che vuole portare allo scontro, anziché al divertimento condiviso.

L’istinto predatorio nel gatto può portare, in certi casi, ad una interazione di questo tipo ma non bisogna allarmarsi se non si notano rischi evidenti di una lotta, come ferite, abrasioni ecc… Basta saper osservare anche le espressioni facciali del gatto per capire quale sia la sua volontà nei confronti dei suoi simili.

Una questione di stress

Spesso, purtroppo, il gatto azzuffa gli altri gatti, soprattutto fuori dalla sua zona di comfort, perché spinto dalla presenza di stress o ansia, che modificano il suo comportamento sociale, mettendolo così in serio pericolo fuori casa. Se nel micio è presente una certa tensione, è abbastanza complicato per noi da intuire subito.

Occorrerà rivolgersi allo specialista per indagare a fondo e capire come aiutarlo nel miglior modo.

Un problema di salute

Può sembrare strano al padrone inesperto ma se c’è un disturbo o una malattia presente nel felino, questo tipo di comportamento è un modo per sfogare il malessere che lo turba ogni giorno. Se la natura del proprio pet è sempre mansueta e pacifica e all’improvviso lui si comporta così, urge il consulto con il veterinario di fiducia.

Si tratta, quindi, della normale reazione ad un fastidio o un dolore che non riesce più a sopportare e che non ha nulla a che fare con il suo rapporto sociale con gli altri gatti.

Continuiamo la lettura dell’articolo per sapere come intervenire.

Micio e il suo comportamento: come risolvere

Sicuramente, prevenire o intervenire in una situazione di tensione tra il proprio gatto e altri felini è piuttosto complesso e si teme di peggiorare le cose agendo in suo aiuto. Vediamo, allora, cosa si può fare in una situazione così delicata, seguendo alcuni consigli utili.

Come abbiamo visto, sono tanti e diversi i motivi per cui il gatto si azzuffa con altri gatti e non sempre c’è bisogno di preoccuparsi per la sua socialità. Ma, allora, come intervenire se si assiste ad una scena di questo tipo?

Dobbiamo sapere che se il litigio avviene tra i due gatti della stessa casa, intervenire per bloccare lo scontro sarà più facile, perché si agisce come figura di riferimento per entrambi. Basterà distrarli con dei giochi o offrendo loro piccoli snack, oppure attirandoli verso di noi per stare insieme.

Invece, se la rissa sta avvenendo con gatti estranei, fuori casa, allora non si può intervenire per calmarli, perché si rischia di venire feriti. Dalla nostra parte possiamo fare questo: fare un rumore fortissimo per spaventare entrambi e interrompere il litigio. Solo allora, si consiglia di tornare a casa con il proprio micio, per salvaguardarlo ed evitare il peggio.

Mettere in sicurezza il nostro gatto è il primo obiettivo e il più importante, perciò rendiamo più sicuro il suo territorio (giardino, cortile) e controlliamo che non vada a invadere altre proprietà, dove possono trovarsi altri pelosi ad attenderlo.