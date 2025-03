Qual è il principale mercato musicale europeo?

Victoria Oakley, CEO di IFPI, ha partecipato a un episodio di The Big Question con Hannah Brown per analizzare il mercato musicale in Europa. Secondo Oakley, il mercato musicale britannico è attualmente il più grande del continente. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui una fiorente scena musicale e la forte presenza di artisti locali e internazionali nel Regno Unito. Durante la discussione, sono stati esplorati anche gli impatti della digitalizzazione e delle piattaforme di streaming, che hanno trasformato il modo in cui la musica viene consumata. Oakley ha evidenziato come queste tecnologie abbiano aperto nuove opportunità per gli artisti, permettendo loro di raggiungere un pubblico globale. Tuttavia, ha anche espresso preoccupazione per le sfide che l’industria affronta, come la necessità di adeguati compensi per gli artisti e l’importanza della protezione dei diritti d’autore. La conversazione ha messo in luce la dinamicità del mercato musicale europeo e la continua evoluzione delle sue dinamiche, sottolineando il ruolo cruciale delle etichette discografiche nel sostenere gli artisti e promuovere la crescita dell’industria.