Qual è il Paese di Babbo Natale dove vive con le sue renne? Tutto su una terra magica

La Lapponia è una regione affascinante che si estende su tre paesi: Norvegia, Svezia e Finlandia, inclusa una parte del nord-ovest della Russia. Questa area è abitata dalla popolazione indigenza dei Sami, o lappòni, che presenta differenze significative tra i vari stati, consentendo ai viaggiatori di scoprire curiosità linguistiche, paesaggistiche e la preservazione di antichi tesori culturali.

In Finlandia, la Lapponia è nota per le colline sacre (o saita) dove i Sami offrono doni per garantire prosperità e buona fortuna. Storicamente, usavano lasciare doni legati agli animali, considerati sacri, per propiziare gli dei. Oggi, è comune lasciare monete o oggetti di valore in questi luoghi. La Lapponia finlandese registra temperature estreme, con punte fino a -40°, alcune delle più basse al mondo.

La Lapponia norvegese è famosa per il fenomeno dell’ora blu, particolarmente visibile sull’isola di Senja, e per le leggende sui Troll. Le formazioni rocciose nella zona del Trollholmsund sono state oggetto di credenze popolari che le identificano come Troll pietrificati per misteriose ragioni.

Infine, la Lapponia svedese è rappresentata da Kiruna, una città mineraria “mobile”, situata vicino al Parco Nazionale di Abisko. A causa dell’attività estrattiva, le fondamenta della città sono indebolite, costringendo Kiruna a spostarsi. Questa situazione ha portato a una particolare curiosità: sulla strada principale che conduce alla città, ci sono due cartelli che indicano direzioni diverse ma portano entrambi alla stessa destinazione, riflettendo l’adattamento della città alla sua evoluzione.

In sintesi, la Lapponia è un territorio ricco di storia, leggende e meraviglie naturali, dove elementi materiali e immateriali si intrecciano per offrire un’esperienza unica di cultura e tradizione, attirando visitatori da tutto il mondo. La diversità di ogni area contribuisce a rendere questa regione un luogo magico e affascinante, ricco di esperienze da scoprire e storie da raccontare.