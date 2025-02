Qual è il nome del senatore?

Momento caotico in Senato durante l’intervento di Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, nel contesto dell’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul caso Almasri. Durante il suo discorso, alcune critiche sono emerse dai banchi della maggioranza, portando il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a interrompere Maiorino per richiamare i senatori all’ordine. Tuttavia, i senatori dell’opposizione hanno interpretato questa interruzione come un pretesto per zittire la loro collega, poiché le obiezioni non stavano realmente ostacolando il suo intervento.

La Russa ha avuto un acceso scambio di battute con i membri dell’opposizione, tra cui Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle. Il presidente del Senato ha richiamato Pirondini all’ordine per due volte prima di chiedergli il cognome e di esortarlo a tacere. Nel frattempo, il governo ha ribadito di non avere responsabilità nella scarcerazione di Almasri, sostenendo che fosse avvenuta per un errore di procedura e che l’uomo fosse stato rimpatriato con un volo di Stato per motivi di sicurezza.

Le opposizioni contestano però questa versione, ritenendo che la liberazione di Almasri sia stata una decisione di opportunità da parte del governo per evitare un incremento degli sbarchi in Italia. Almasri è infatti considerato un elemento chiave nella gestione delle prigioni libiche per migranti provenienti dall’Africa subshariana. La tensione in aula ha messo in evidenza il conflitto tra maggioranza e opposizione su questo delicato tema.