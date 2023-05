qual è il motivo per cui Fido ama tanto il padrone umano

Cani affettuosi con i loro padroni in ogni occasione? A quanto pare non è una questione di carattere, ciò è dovuto ad altro. Leggiamo tutto nell’articolo.

Non è un caso che i cani siano considerati i migliori amici dell’uomo, con la loro lealtà eterna e il loro desiderio di starci sempre accanto, in ogni situazione della vita. Ma per quali motivi i cani affettuosi con i padroni lo sono per sempre? Approfondiamo questo interessante argomento.

Cani affettuosi: tutti i motivi

Sappiamo bene che ci sono cani tutti diversi, razze dotate di tante personalità e dalle esigenze più particolari. Ciò non toglie che tutti i pelosi riescono ad affezionarsi tanto all’umano, manifestandolo ogni giorno. Leggiamo meglio qui di seguito.

I cani sono ritenuti come i nostri più grandi e fedeli compagni domestici, in quanto riescono a dimostrare affetto e supporto incondizionato, in ogni contesto e condizione di vita.

Molto legati al padrone e a chiunque si prenda cura di loro nel quotidiano, questi teneri e leali pelosi non perdono occasione per starci accanto e per farci capire quanto ci amino.

Sono in molti a desiderare Fido come peloso di cui prendersi cura, in quanto si è consapevoli che, anche con un po’ di sacrificio, si potrà sempre fare affidamento su di lui e trovarlo ad aspettarci.

Avere la fortuna di accudire un cagnolino rende la propria vita più ricca ed emozionante, soprattutto se si vive soli. Un cane amerà il suo padrone con tutto sé stesso e con grande entusiasmo.

Nel rapporto di profonda amicizia con il nostro pet è impossibile non notare come lui manifesti sempre l’affetto che prova per noi. I cani affettuosi lo sono tutti e ognuno a modo suo travolge l’umano con importanti gesti che ne sono la prova.

É vero che esistono cani più appiccicosi e coccolosi di altri, ma ciò non nega che ogni peloso provi a circondare d’amore il padrone umano, in ogni istante della giornata.

Ma come mai questi cani affettuosi sentono di doverci dimostrare il loro sentimento? A cosa è dovuto questo comportamento? I cani potrebbero restare accanto a noi per sempre e noi siamo curiosi.

Il rapporto uomo-cane

La comunicazione umano-cane si basa su interazioni continue e atteggiamenti che vanno osservati di continuo, perché sono ricchi di messaggi chiari per la figura di riferimento del cane, cioè il padrone. Un codice comportamentale che bisogna conoscere.

Ancora oggi, ci sono studi sul modo di comunicare del cane e sul tipo di rapporto che può instaurare con le persone. Ogni volta, c’è qualcosa da scoprire sull’animale domestico tanto amato.

Si tratta di una storia millenaria tra l’umano e il cane, che si basa su una intesa forte e su altri motivi, che andiamo a leggere.

Cani affettuosi: variazioni genetiche

É stato dimostrato che nel cane, rispetto ad altri animali, si trovano dei comportamenti dovuti a variazioni genetiche, che li renderebbero più inclini ai rapporti con le persone e socievoli.

In pratica, quasi tutte le razze canine vogliono ricercare la presenza umana e imparare a conoscerla, tramite lo sguardo costante su di essa e condividendo le esperienze di vita.

Ampie relazioni sociali nei cani sono da associare alla genetica e, in particolare, all’ormone chiamato ossitocina e ai suoi ricettori. Esso lo porta alla ricerca del benessere e al piacere di stare in compagnia degli umani.

Gli amici pelosi e il legame con l’umano

Ci sono altri fattori che distinguono i comportamenti canini e loro stessi dai loro antenati lupi e da altri animali. Questi fantastici ed empatici pets possono avere una estrema socialità. Continuiamo.

Secondo gli scienziati, i nostri amici cani sono dotati di alcuni fattori genetici che li porterebbero ad assumere un comportamento ipersociale, manifestando tanto affetto.

I cani scelgono la loro persona preferita e ad essa rivolgono tutte le attenzioni, desiderosi di momenti solo per loro due, in cui abbandonarsi all’amore puro e sincero.

Quindi, l’ipersocialità canina non dipenderebbe affatto dalla personalità o dalla razza di appartenenza, ma si tratta di una caratteristica innata, che è stata selezionata dall’essere umano.

C’è stato un lungo processo di addomesticazione del cane nel quale, ancora oggi, è importantissimo pronunciare i giusti insegnamenti e avere le dinamiche relazionali corrette.