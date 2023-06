qual è il modo per viaggiare in sicurezza con Fido

Trasporto cani in auto, argomento che non è chiaro a molti padroni. Fido può viaggiare in macchina con noi, ma prendendo tutte le precauzioni e misure di sicurezza per non rischiare nulla. Leggiamo tutto nell’articolo.

Ogni padrone dell’amico a quattro zampe vuole avere la possibilità di muoversi e viaggiare insieme a lui, un po’ dappertutto, facendolo spostare sempre in modo graduale, così da regalargli belle esperienze e condivisioni. Il trasporto cani in auto, ad esempio, prevede delle norme da rispettare, codici della strada che non bisogna trasgredire. Il tutto sempre in sicurezza per Fido. Approfondiamo meglio in questo articolo.

Trasporto cani in auto: norme e obblighi

Portare il cane in auto per viaggiare o, semplicemente, per spostarsi piace a tutti i padroni ma implica anche delle importanti responsabilità, proprio per non mettere in pericolo la vita del pet domestico. Vediamo, nello specifico, quali sono le norme e le regole della legge sulla strada.

Da padroni amanti del proprio cane, ci sono delle informazioni importanti da conoscere prima di potersi muovere con Fido per un viaggio in auto. Ciò che più conta, infatti, è il benessere psicofisico e la sicurezza per il peloso, una volta che inizia a spostarsi in un mezzo di trasporto.

Per non incorrere in sanzioni, ci sono delle regole stradali da rispettare se si vuole portare il proprio pet in viaggio con sé. Innanzitutto, bisogna fare di tutto per garantire massima sicurezza al cane e anche a noi stessi mentre si è alla guida dell’auto. Se si violano le severe regole stradali, le multe possono essere molto salate per il padrone.

Devi sapere, infatti, che Fido deve sempre viaggiare all’interno del suo trasportino omologato, il quale deve essere fissato al sedile o a terra dentro l’auto. Solo così il pet potrà muoversi nel perimetro di sicurezza che gli viene concesso e non si rischierà di disturbare chi è alla guida.

Le dimensioni del trasportino devono essere adatte a quelle dell’animale, che deve essere protetto da cinture o da fasce elastiche all’interno dell’auto.

Ogni cagnolino deve rispettare delle condizioni. I cani di taglia grande, che non riescono a sostenersi in un trasportino, devono usare il seggiolino di sicurezza, il quale andrà agganciato al sedile posteriore. I collari non devono essere mai utilizzati in quanto, in condizioni particolari di frenata dell’auto, possono danneggiare il collo dell’animale, provocando lesioni anche gravi. Meglio optare per le pettorine.

Sempre per la sua sicurezza in un furgone, il cane può essere posizionato dietro o nel grande bagagliaio, mettendo delle reti o griglie imbottite, per evitare che bau possa ferirsi durante le frenate d’emergenza. La guida dell’auto deve svolgersi sempre in assoluta tranquillità, sia per il pet che per il suo padrone.

La multa, se si trasgrediscono tali regole stradali, consiste in una cifra che parte dai 68,50 euro ai 275,10 euro, insieme al decurtamento di 1 punto dalla propria patente.

Fido e il viaggiare in auto: come abituarlo

Il pet domestico ha bisogno di tempo e di fare piccoli passi in avanti per abituarsi ad un cambiamento, anche quello di un viaggio in auto con il suo padrone. Volendosi sentire sicuro e tranquillo, il cane necessita del nostro aiuto in questo. Vediamo come fare per abituarlo agli spostamenti in macchina.

Il tuo cagnolino può avere avuto, nel corso della sua esistenza, tante esperienze belle e brutte e, forse, non è mai salito sull’auto per più di pochi minuti. Affrontare un viaggio può essere per Fido un’esperienza nuova e, quindi, un po’ difficile per lui. Per questo, occorre stargli accanto con amore e nel modo giusto.

Se anche il tuo bau non è mai stato abituato a spostarsi in auto, bisognerà iniziare in modo graduale, proprio per farlo abituare ai movimenti stessi del mezzo e per comprendere il suo stato emotivo in questa condizione.

Infatti, dobbiamo anche accertarsi che Fido non soffra e che non si senta a disagio, perché ciò può comportare attacchi d’ansia nel cane e molto stress, che può portare anche a episodi di vomito o nausea nel cane.

Per evitare questo rischio, poi, ci si può consultare con il veterinario di fiducia e farsi consigliare delle pasticche antinausea.

Non dimentichiamo assolutamente che, durante qualsiasi tipo di viaggio, è fondamentale fermarsi ogni 2-3 ore, perché è bene per il cane bere o mangiare, così come fare i bisognini se ne ha necessità oppure per farlo muovere un po’.

All’interno dell’auto, inoltre, evitiamo aria fredda o calda in modo eccessivo, per non rischiare colpi di freddo o caldo. Invece, portiamo con noi sempre dell’acqua fresca solo per bau e degli snack, insieme al suo gioco preferito.