Qual è il miglior TV top di gamma Samsung ad inizio Agosto 2024?

Samsung è da 18 anni consecutivi leader globale nella vendita delle TV ed anche i nuovi annunci fanno prospettare un futuro roseo per il suo business. Ne è la dimostrazione il suo top di gamma attuale, il Neo QLED 8K QN900D, che raccoglie le migliori caratteristiche presenti sul mercato e le riporta all’interno di un unico prodotto.

Basterebbero poche caratteristiche principali per convincervi ad acquistare questo dispositivo, a partire dal nuovo processore NQ8 AI Gen3 sviluppato dal colosso sud-coreano, supportato da ben 512 reti neurali basate sull’intelligenza artificiale ed ottimizzato sia per le immagini, in grado di elevarsi sino all’8K, sia per il suono. E’ stato pensato per affiancare gli utenti anche nelle fasi di gaming più intenso e per offrire una qualità dell’immagine superiore durante la visualizzazione degli eventi sportivi trasmessi in diretta.

L’altro unicum di cui innamorarsi è il suo “Infinty Air Design”, capace di coniugare uno schermo con cornici ridottissime, quasi inesistenti, in un corpo invisibile, per un’esperienza di visone ancora più immersiva. Come non citare poi il sistema operativo proprietario, che prende il nome di Samsung Tizen e che consente di utilizzare tutte le principali app di streaming ed i servizi disponibili su una TV, con l’aggiunta del servizio TV Plus per la visualizzazione di tantissimi altri canali TV gratuiti, un catalogo di migliaia di film ed il Gaming Hub per giocare in cloud con la massima qualità dello streaming offerto.

Daily+ ha invece il compito di aiutare gli utenti nella gestione delle attività quotidiane e con SmartThings, qualsiasi dispositivo intelligente presente in casa può essere controllato direttamente dalla TV. La qualità dell’immagine è tutto in una TV e grazie alle tecnologie implementate da Samsung su questo modello, niente è impossibile. Troviamo infatti il Quantum Matrix Pro per neri più intensi e bianchi più luminosi, il Motion Enhancer Pro in grado di rendere più fluidi e nitidi i movimenti degli oggetti e dei testi a schermo, il Real Depth Enhancer Pro per immagini ancora più realistiche e l’Auto HDR Remastering che consente di guardare i contenuti in SDR con una qualità simile all’HDR.

Sul fronte dell'audio troviamo invece il Dolby Atmos, l'Active Voice Amplifier Pro per migliorare la qualità della riproduzione vocale durante i dialoghi e l'Adaptive Sound Pro per ottimizzare la riproduzione del suono in base alle caratteristiche dell'ambiente e dei contenuti audio. Questo gioiello non è alla portata di tutti, considerato il prezzo ma per chi volesse togliersi uno sfizio, può acquistarlo nella versione da 65″, in offerta su Amazon a 4.4499,00€.