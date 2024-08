Qual è il miglior TV LG sotto 1000 euro a agosto 2024?

LG è sempre una garanzia quando si parla di Smart TV e oggi vogliamo proporvi la nostra soluzione nella fascia sotto ai 1000 euro. Spulciando le offerte presenti attualmente online non possiamo non proporvi l’offerta di Amazon sullo Smart TV 4K C3 OLED48C34LA da 48 pollici.

In questo caso, come suggerisce la denominazione, ci troviamo di fronte a un TV OLED evo con pixel auto-illuminanti. Si tratta dell'evoluzione della tecnologia OLED, sviluppata per restituire immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico tra il processore e il pannello. Il processore in questione è l'α9 GEN6 integrato con IA ed è in grado di mappare i toni dinamici su 20.000 zone per fotogramma. Anche dal punto di vista estetico, va apprezzato il design minimale del TV, in grado di trasformarsi in un vero e proprio oggetto di arredo.

Tra le tecnologie presenti non manca il Dolby Vision IQ e il Dolby Atmos, in grado di garantire immagini intense e dettagliate e un audio ancora più coinvolgente. Questo modello è stato sviluppato per i gamer e per offrire loro un gameplay fluido e reattivo, grazie all’input lag ridotto e alla presenza di 4 porte HDMI per un’esperienza di gioco ottimale in 4K a 120 fps e supporto anche al VRR e al Dolby Vision. È presente anche il GAME DASHBOARD & OPTIMIZER, una pratica interfaccia che consente di tenere sotto controllo tutte le impostazioni relative all’esperienza di gioco in un unico posto.

Il sistema operativo a bordo è affidato a WebOS 23, con la possibilità di utilizzare tante app per il vostro streaming preferito, nuove schede per i contenuti e l’Intelligenza Artificiale regolata da ThingQ AI per la gestione del TV mediante comandi vocali, oltre a farlo fungere da comodo smart-hub per la vostra casa. Questo modello inoltre integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre. Per chi volesse acquistarlo, non si faccia scappare l’occasione di portarlo a casa a soli 849,00 euro, non ne rimarrete delusi.