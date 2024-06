Qual è il miglior smartphone Xiaomi per giocare? Un mostro con 16 GB di RAM

Risposta scontata? Probabilmente sì, ma con un Ultra così performante, ci riesce difficile consigliarvi altro. Anche in ambito gaming, il top di gamma Xiaomi per il 2024, Xiaomi 14 Ultra, è il candidato migliore su cui fare affidamento per le vostre sessioni di gioco.

Il motivo per il quale Xiaomi 14 Ultra è la scelta giusta è presto detto: anzitutto il suo display, un meraviglioso pannello da 6.73″ – tra i più ampi sul mercato – di tipo AMOLED a 120 Hz con risoluzione WQHD+, è quanto di meglio si possa chiedere per godere appieno del gaming in mobilità. Immancabile il supporto allo standard Dolby Vision e all'HDR10+, due elementi che rendono ancor più adatto all'ambito videoludico lo smartphone Xiaomi. Ma il vero motivo è il suo cuore pulsante, lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, il top di gamma assoluto nel 2024.

Xiaomi 14 Ultra presenta inoltre una mostruosa quantità di RAM, 16 GB, per spingere le prestazioni e rendere piacevole l’utilizzo del device in qualsiasi ambito del quotidiano. Tornando per un istante al comparto multimediale, Xiaomi 14 Ultra può vantare un sistema di altoparlanti stereo Dolby Atmos, la migliore qualità audio disponibile sugli scaffali in questo momento per un suono ricco, corposo e nitido. Mentre il Wi-Fi 7 rende le connessioni del device alla rete performanti in qualsiasi condizione, con una velocità di picco – teorica – fino a 5.8 Gbps.

Infine la batteria, da 5.000 mAh, può contare su un sistema di ricarica rapida wireless chiamato fino a 80W, per una carica completa in soli 46 minuti. Mentre in modalità cablata, Xiaomi 14 Ultra può spingersi fino a 90W cablati, consentendovi di caricare completamente il dispositivo in appena 33 minuti. Non da meno il comparto fotografico, vero e proprio fiore all’occhiello di un dispositivo full optional: potete leggerne di più nella nostra recensione di Xiaomi 14 Ultra.