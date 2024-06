Qual è il miglior smartphone Samsung sotto i 700 euro a giugno 2024?

Il top del 2023 in casa Samsung è, a giugno 2024, il miglior smartphone da acquistare con un budget limitato a 700€. Quello che per tutto l’anno scorso è stato il best buy assoluto del colosso coreano, nonché modello di spicco in rapporto a qualità e prezzo tra i top, è oggi la migliore scelta in assoluto se il vostro budget non è superiore a 700€.

Anzitutto perché, se acquistato entro il 24 giugno, potrete godere del cashback di Samsung, che vi garantirà un rimborso di ben 100€ sull’acquisto di un prodotto legato alla serie S23 ed S24. Così facendo, conti alla mano, spenderete meno di 600€ per un top smartphone del 2023. Cifra davvero incredibile se si pensa al corredo hardware e software che il prodotto coreano porta con se.

Su tutto l’IA di Samsung, a lungo decantata con i modelli di quest’anno e presente anche sui precedenti appartenenti alla serie S23. Dal Cerchia e cerca alla traduzione istantanea delle telefonate fino alle chicche legate al fotoritocco. Oltre alle peculiarità legate all’intelligenza artificiale, guardando all’hardware, Samsung Galaxy S23 offre un corredo da primo della classe.

A partire dal pannello ai vertici della categoria con tecnologia Dynamic AMOLED 2X fino alle fotocamere, che regalano scatti da vero e proprio cameraphone. Il tutto racchiuso in uno chassis composto da ottimi materiali, tra cui il Corning Gorilla Glass Victus 2 sul vetro anteriore, resistente a danni accidentali e graffi involontari.

Il quadro di sensori posto sul retro è quanto di più completo il mercato ha da offrire: si parte con il grandangolo standard da 50 MP per poi passare ai 12 MP dell’ultra-grandangolo, fino ai 10 MP della fotocamera con teleobiettivo e zoom ottico 3x. La selfie camera ha invece una risoluzione di 12 MP. I sensori possono fare affidamento inoltre sulle funzioni legate alla night photography, per scatti notturni di qualità anche in condizione di luce scadenti. Ve ne abbiamo parlato a lungo nella nostra recensione di Galaxy S23.

Guardando sotto al cofano, Samsung Galaxy S23 è spinto da un chip di tutto rispetto, vale a dire il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, top di gamma assoluto dell’anno scorso. Ciò si traduce nella possibilità di sfruttare lo smartphone in qualsiasi ambito, gaming compreso. Che dire, sono numerosi i motivi per cui, ad oggi, se il vostro budget è “limitato” a 700€, dovreste gettarvi a capofitto nell’acquisto di Samsung Galaxy S23. Scelta impreziosita e resa ancora più sensata dalla promozione legata al Cashback Samsung.SAMSUNG GALAXY S23 SU AMAZON