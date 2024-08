Qual è il miglior smartphone Samsung sotto i 100 euro ad agosto 2024?

Mentre aspettiamo il lancio italiano del Samsung Galaxy A06, oggi scopriamo qual è il miglior smartphone Samsung a basso budget attualmente disponibile in Italia. Sapevate che potete mettere le mani su un buon telefono del colosso sudcoreano spendendo meno di 100 Euro?

Certo, per trovare uno smartphone a così basso prezzo potreste dover pazientare un po' e aspettare le giuste offerte, ma se davvero avete intenzione di acquistare un prodotto Samsung a meno di 100 Euro il telefono che fa per voi è il Galaxy A04s. Mentre scriviamo queste righe, il dispositivo viene venduto su Amazon a 116 Euro, ma in passato è stato disponibile anche a cifre comprese tra i 98 e i 102 Euro, o addirittura a 80 Euro sfruttando le promozioni sull'usato.

In termini tecnici, il SoC del Galaxy A04s è un Exynos 850: prodotto con nodo a 8 nm, il chip vanta un processore octa-core composto da 8 Core Cortex-A55 con frequenza massima pari a 2,0 GHz, insieme a una GPU Mali-G52. La memoria è pari a 32, 64 o 128 GB (ovviamente in questo caso dovrete orientarvi verso il modello meno costoso, quello da 32 GB), mentre la RAM può essere da 3 GB, 4 GB o 6 GB: anche qui, però, per tenere basso il prezzo dovrete per forza di cose scegliere la variante da 3 GB.

Una delle specifiche più interessanti del dispositivo è la fotocamera posteriore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e supporto per il PDAF. Ad essa si accompagnano altri due sensori, ovvero una lente macro da 2 MP con apertura f/2.4 e un sensore di profondità, anch’esso da 2 MP e con apertura f/2.4. Infine, la selfie-camera è da 5 MP e ha un’apertura f/2.2.

Per il resto, il Galaxy A04s ha un’ottima batteria Li-Po da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica cablata fino a 15 W. Il display, infine, è un PLS LCD da 90 Hz con luminosità di picco pari a 400 nits: la diagonale dello smartphone è da 6,5″, mentre la risoluzione è da 720 x 1.600 pixel, con densità di pixel pari a 270 ppi.