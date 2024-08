Qual è il miglior smartphone Honor sotto i 100 euro ad agosto 2024?

Negli scorsi giorni, ci siamo focalizzati sui migliori cameraphone di Honor disponibili in Italia ad agosto 2024. Ma ipotizziamo che le fotocamere non vi interessino troppo e che vogliate acquistare un nuovo device a basso prezzo: sapete qual è il miglior smartphone Honor a meno di 100 Euro disponibile in Italia in questa calda estate?

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Sfortunatamente, la scelta in questa fascia di mercato non è molto ampia. Anzi, per trovare uno smartphone Honor a meno di 100 Euro occorre dare un’occhiata ai prodotti ricondizionati Amazon Renewed: qui, infatti, troviamo l’Honor 50 Lite al prezzo budget di soli 95 Euro. Un’ottima offerta, anche se la release di Honor 50 Lite risale ormai al 2021, dunque non si tratta proprio di uno smartphone giovanissimo.

In termini tecnici, Honor 50 Lite ha un SoC Snapdragon 662 di Qualcomm, dotato di 4 Core Kryo 260 Gold a 2,0 GHz e di quattro Core Kryo 260 Silver a 1,80 GHz. La GPU è una Adreno 610, mentre la RAM è da 6 GB (ottima per la sua fascia di prezzo) e la memoria è da 128 GB (anche in questo caso al di sopra della media per gli smartphone a meno di 100 Euro). Sfortunatamente, però, c’è un inghippo: la memoria di Honor 50 Lite non è espandibile tramite microSD.

Il display dello smartphone è un pannello LCD TFT da 6,67″ con risoluzione pari a 1.080 x 2.376 pixel e densità di pixel da 391 ppi: se lo schermo non è affatto male per la sua fascia di prezzo, a lasciare qualcosa a desiderare è il refresh rate, che si ferma a soli 60 Hz. D’altro canto, si tratta pur sempre di uno smartphone di tre anni fa. Stesso discorso per la batteria, che è da “soli” 4.300 mAh.

Lato fotocamere, per concludere, Honor 50 Lite ha ben quattro lenti posteriori. La principale è un sensore da 64 MP con dimensione pari a 1/1.7″ e apertura f/1.9, che supporta la stabilizzazione digitale e l’autofocus. Ad essa si accompagnano un ultra-grandangolo da 8 MP con apertura f/2.4 e FOV da 120°, una lente macro da 2 MP con apertura f/2.4 e una quarta lente da 2 MP con apertura f/2.4. Infine, la selfie camera è da 16 MP e ha apertura f/2.0.