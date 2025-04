Qual è il manto meno comune nei felini?

I gatti presentano una vasta gamma di colori di manto, ma alcuni sono estremamente rari. Tra le tonalità meno comuni ci sono il salmiak, l’ambra, il lillà e il cannella. Il salmiak, descritto nel 2024, è caratterizzato da un pattern nero con sfumature bianche, derivante da una mutazione genetica recente in Finlandia. Altre colorazioni rare apparengono agli gatti ibridi maculati, come il Savannah e il Bengala, grazie all’ibridazione con felini selvatici. Il colore del manto è influenzato da geni specifici e mutazioni, e alcuni mantelli possono essere correlati a problematiche di salute, come la sordità, che colpisce i gatti bianchi a causa della dominanza del gene W.

I gatti dal manto marrone sono rarissimi e sono risultato di mutazioni legate al gene del nero, mentre i gatti calico, con le loro colorazioni tricolori, sono quasi esclusivamente femmine. I gatti calico presentano macchie di bianco, arancione e nero, e il loro manto è il risultato di varianti del cromosoma X. Il lilla è un altro colore raro che si può trovare in razze come il British Shorthair; si presenta come un grigio con riflessi rosati. Anche il cannella è poco diffuso e deriva da una mutazione recessiva. Infine, il mantello ambra è tipico del Norvegese delle Foreste e presenta un cambiamento di colore durante la crescita, a causa di variazioni genetiche che influenzano la produzione di pigmento.

Queste colorazioni rare e peculiari rendono i gatti ancora più unici e affascinanti.