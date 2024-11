Qual è il lotto richiamato?

Nuova allerta per i consumatori italiani: il Ministero della Salute ha annunciato un richiamo riguardante un lotto di mortadella prodotta dal Salumificio Beretta, a causa della possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. L’allerta riguarda specificamente la mortadella IGP senza pistacchio commercializzata a marchio Viaggio nel Gusto da Trebon Srl. Il lotto coinvolto ha il codice alfanumerico L054431807 e il termine minimo di conservazione è fissato al 28/12/2024.

Le confezioni ritirate sono vaschette da 120 grammi. Secondo le informazioni del Ministero, la mortadella è prodotta dal Salumificio Fratelli Beretta Spa, nello stabilimento di Trezzo sull’Adda, identificato con il marchio IT 1550 L. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di plastica blu al suo interno. Questo avviso di richiamo segue altri chiarimenti passati su prodotti alimentari, come ad esempio le orecchiette alle cime di rapa di Lidl, contaminati da frammenti metallici.

Per i consumatori che hanno acquistato la mortadella prima dell’allerta, il Ministero e l’azienda consigliano di non consumare il prodotto. Coloro che hanno in casa una confezione di mortadella IGP Viaggio nel Gusto dovrebbero controllare se il lotto e il TMC sulla vaschetta corrispondano a quelli rivolti al richiamo. In caso affermativo, si raccomanda di restituire il prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato.

L’iniziativa del Ministero della Salute è volta a tutelare la salute pubblica, prevenendo i rischi legati al consumo di prodotti alimentari potenzialmente contaminati. La prudenza è fondamentale in queste situazioni, e si invita i consumatori a prestare attenzione alle notizie di richiami alimentari, verificando sempre le informazioni sui prodotti acquistati.