Gentile Lettrice,

nei casi di metastasi epatiche da tumore della mammella, le tecniche ablative a caldo (microonde, radiofrequenza) possono essere utilizzate rispettando i consolidati criteri di dimensioni e numero. In particolare, in caso di 3 lesioni con un diametro inferiore ai 3 centimetri hanno un’efficacia paragonabile a quella della resezione chirurgica, e comportano una minore invasività. L’aspetto più difficile è concordare con l’oncologo il corretto momento in cui effettuare la tecnica per ottenere il massimo dell’efficacia attesa assieme al trattamento medico (chemioterapia o altra terapia sistemica). Il maggior beneficio è ottenuto dalle pazienti cosiddette “oligometastatiche” e cioè con un numero di metastasi extraepatiche ridotte o comunque stabili nel tempo.

Dott. Lorenzo Monfardini, radiologo interventista della Fondazione Poliambulanza di Brescia