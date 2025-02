Qual è il finale autentico del romanzo?

L’ultima puntata della fiction franco-italiana “Il conte di Montecristo”, andata in onda il 3 febbraio, ha suscitato numerose polemiche sui social media. Sulla piattaforma X, molti utenti hanno espresso il loro disappunto riguardo al finale, considerato poco fedele al romanzo di Alexandre Dumas. L’hashtag #ilcontedimontecristo è diventato virale, con un’ampia discussione sul finale e su come la redenzione del Conte fosse presentata in modo diverso nel testo originale.

Alcuni telespettatori hanno sollevato critiche per le incongruenze presenti nella trama, descrivendo il finale come “approssimativo”. Tuttavia, ci sono anche opinioni positive, soprattutto riguardo all’interpretazione di Sam Claflin nel ruolo del protagonista, che ha ricevuto apprezzamenti per la sua performance. Inoltre, altre persone hanno elogiato la scenografia e la fotografia dello show, così come alcuni aspetti del finale. Nonostante le critiche, la serie ha ottenuto un buon riscontro, vincendo la sfida Auditel con 5.304.000 spettatori, superando il Grande Fratello, seguito da 2.062.000 telespettatori.

Il finale della fiction si discosta dal romanzo originale, nel quale Edmond Dantès, dopo aver portato a termine la sua vendetta, si rende conto che non ha trovato la felicità che cercava. Comprendendo che la vendetta non porta alla pace interiore, decide di iniziare una nuova vita con Haydée, riflettendo su una giustizia che va oltre il dolore. Questa divergenza tra l’adattamento televisivo e l’opera di Dumas è al centro del dibattito tra i fan della storia.