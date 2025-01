Qual è il fatturato del fondo statunitense?

Con il closing ufficiale, l’Hellas Verona è stata acquisita interamente dal fondo americano Presidio Investors. Il valore del club è di 120 milioni di euro, che include una esposizione debitoria di 90 milioni al 30 giugno 2024. Maurizio Setti, dopo 13 anni di presidenza, assumerà il ruolo di Senior Advisor of Football Operations, collaborando con il Direttore Sportivo Sean Sogliano.

La direzione strategica del club sarà affidata a Italo Zanzi, ex CEO dell’AS Roma, che ha dichiarato di voler rispettare le tradizioni dell’Hellas Verona mentre si impegna a rafforzare la squadra e le sue prospettive di crescita. Presidio Investors, fondato nel 2007 ad Austin, Texas, è un fondo di private equity noto per i suoi investimenti in settori chiave come media, tecnologia e servizi finanziari, con una forte presenza in Nord America ed Europa e progetti di successo in vari mercati di nicchia.

Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio, ha espresso entusiasmo per l’acquisto del club e ha delineato piani di crescita ambiziosi per sfruttare il potenziale sia sportivo che economico dell’Hellas Verona. Il fatturato annuo di Presidio Investors è stimato in circa 1 miliardo di dollari, a testimonianza della portata globale delle sue attività e della strategia focalizzata su settori di nicchia. Negli anni recenti, il fondo ha goduto di una crescita costante, contribuendo alla diversificazione dei suoi investimenti e all’espansione in mercati internazionali.

Con questo passaggio di proprietà, l’Hellas Verona si prepara ad affrontare una nuova era, puntando a un rafforzamento complessivo del club e a un miglioramento delle sue performance sia in campo che fuori. I nuovi investitori intendono capitalizzare sull’importanza storica e culturale del club, cercando di costruire una squadra competitiva per affrontare le sfide future in ambito calcistico. La transizione segna un’opportunità per il club di rilanciarsi e di crescere, continuando a coinvolgere i suoi tifosi e a onorare la sua eredità calcistica.