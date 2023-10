Quadrotti alle mele (si sciolgono in bocca!) Ricetta facilissima

I Quadrotti alle mele sono un dolce alla frutta semplice e delizioso, realizzato con una base morbidissima di Torta di mele rettangolare, senza burro; arricchita da una superficie caramellata e croccante fatta di briciole di pasta frolla e pezzettini di mela. Una volta freddo si taglia e viene servito in pratici quadrotti monoporzione , ognuno prende il suo cubotto ed è subito poesia all’assaggio! Immaginateli profumatissimi, di quella consistenza paradisiaca: a tratti soffici e umidi, a tratti friabili! Si sciolgono in bocca in un sol morso !

Ormai conoscete la mia passione per i dolci con le mele, sul sito ne trovate di ogni forma e dimensione! Questa volta ho voluto realizzare dei quadrotti , una preparazione facilissima e veloce che si fa letteralmente ad occhi chiusi! tutto a mano!



Potete scegliere le mele che preferite, il risultato non cambia, invece potete aggiungere sia nell’impasto che sulla superficie con un pugno di uvetta oppure mandorle o granella di frutta secca, per realizzare dei quadrotti alle mele sempre nuovi.



Ottimi freddi, da servire per colazione d’autunno in alternativa ad un Muffin o una fetta di Banana bread; i quadrotti di mele, sono ideali ma anche per l’ora del tè , per una merenda golosa, magari su un ricco vassoio insieme ai Pasticcini di frolla montata, gli ospiti vi adoreranno! Oppure per Buffet in piedi e feste di compleanno dal momento che si conservano super soffici per giorni!

Scopri anche:

I Muffin alle mele ( golose monoporzioni con yogurt nell’impasto)

Ricetta Quadrotti di mele

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 45 minuti 1 h







Ingredienti



Quantità per una teglia quadrata o rettangolare 18 x 24 dai bordi alti almeno 6 – 7 cm



Per la base : 3 mele scelta sbucciate e tagliate a pezzetti ( metà nell’impasto e metà sulla superficie)

200 gr di farina ’00

50 ml di olio di semi di girasole ( che potete sostituire con 50 gr di burro fuso)

150 gr di zucchero semolato o di canna + 1 cucchiaio

2 uova grandi a temperatura ambiente

200 ml di yogurt greco ( oppure 150 gr di yogurt classico) a temperatura ambiente

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

1 bustina di vanillina oppure i semi di una bacca di vaniglia o estratto di vaniglia

buccia grattugiata di limone (facoltativo)

un pizzico abbondante di cannella in polvere (da aggiungere con la vaniglia) Per la superficie : 150 gr di farina ’00 ( oppure 75 gr di farina ’00 e 75 gr di farina di mandorle)

75 ml di olio di semi

60 gr di zucchero di canna

buccia grattugiata di limone

1/2 cucchiaino di cannella

1 pizzico di sale







Procedimento