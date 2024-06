Qoosea Individuatore di Localizzazione Smart Lost Object Finder, Posizionamento Preciso e Anti-Lost, Trova le Tue Chiavi/Valigie/Portafogli o i Bambini Anziani e Auto, per iOS Non Con Android

19,99€

Descrizione del prodotto:

Se pensi che un oggetto smarrito sia nelle vicinanze ma non riesci a trovarlo, tocca il pulsante di chiamata sul telefono e senti una suoneria familiare al volume impostato per trovarlo.

Il localizzatore anti-perso supporta IPX5 impermeabile, quindi non devi preoccuparti che venga danneggiato da pioggia o spruzzi d’acqua.

Funzionamento semplice: primo passo, premere il pulsante di accensione del dispositivo per accenderlo, secondo passo: aprire ‘Find My’ APP e aggiungere il dispositivo, terzo passo: dare un nome all’elemento che devi monitorare e iniziare a usarlo dopo il completamento.

Il nostro localizzatore funziona solo con iOS, non con android, si consiglia di utilizzare l’ultima versione di I-OS, Pad, Podtouch o Mac (NOTA: Applicabile ai dispositivi superiori a ios 14.5)

Cosa c’è nella scatola?

1 x Localizzatore anti-perso

[Upgrade Key Finder] Questo localizzatore anti-perso non ha bisogno di scaricare l’altro software, e può ottenere un posizionamento preciso della rete attraverso l’APP di i Phone ”Find My”. NOTA: Funziona solo con iOS, non con android.

[Distanza Illimitata] Finché hai un dispositivo iOS (iPhone, iPad, Mac, iPod) in tutto il mondo, puoi utilizzare l’app “Find My” per tracciare e localizzare l’elemento e puoi controllare la posizione specifica dell’articolo in “Find My”

[Occasioni e Scene Illimitate] Questo cercaoggetti può essere facilmente maneggiato sia all’interno che all’esterno. Quando il bambino o gli anziani sono scomparsi, o il portafoglio, la valigia o la borsa della scuola sono mancanti, è possibile localizzarlo in qualsiasi momento e ovunque.

[Uso aLlungo Termine] La durata della batteria di questo prodotto è lunga fino a 8-12 mesi, la batteria è venduta nei principali supermercati. Quando la batteria è scarica, puoi facilmente sostituirla.

[Protezione dei Dati] Ci impegniamo a proteggere la privacy dei nostri utenti, in modo che tutti i tuoi dati di accesso siano crittografati, quindi non devi preoccuparti che i tuoi dati o la tua privacy vengano monitorati o rubati