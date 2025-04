QI: è davvero possibile misurare l’intelligenza?

Il test del QI (Quoziente Intellettivo) è una valutazione psicometrica inventata nel 1905 da Alfred Binet, successivamente sviluppata da altri psicologi come Lewis Terman. È utilizzato per misurare l’intelligenza in relazione alla media della popolazione, ma è oggetto di critiche per il suo riduzionismo, poiché non considera forme di intelligenza più complesse come quella emotiva. Mensa è un’organizzazione internazionale che accoglie individui con un punteggio superiore al 98 percentile nei test di QI. Il termine “Mensa” significa “tavola” in latino, rappresentando un’idea di parità tra i membri, simile alla tavola rotonda dei cavalieri.

I membri di Mensa, chiamati “Mensani”, appartengono al 2% della popolazione con punteggi elevati. Per entrare in Mensa è necessario ottenere almeno 148 punti nel test Cattell, ma questo punteggio varia a seconda del test utilizzato. Negli anni ’70 si riconobbe che i test QI non consideravano le intelligenze multiple teorizzate da Howard Gardner e, negli anni ’90, si sviluppò la teoria dell’intelligenza emotiva di Daniel Goleman.

Critiche al test QI sono state sollevate da opere come “The Bell Curve”, che ha indagato l’influenza dell’intelligenza su comportamento e società, ricevendo risposte negative per le sue affermazioni sulle differenze etniche. Inoltre, il genetista Richard Lewontin ha affermato che il QI non può essere considerato un indicatore oggettivo a causa di pregiudizi culturali. Uno studio norvegese dal 1970 al 2009 rileva che il QI medio sta diminuendo, suggerendo un’analisi critica e nuove metodologie di valutazione che includano fattori come pensiero critico e flessibilità cognitiva.