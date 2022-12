Qatargate, perquisizioni a casa Panzeri: sequestrati 17mila euro

Sequestrati 17mila euro in contanti nell’abitazione in provincia di Bergamo dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri arrestato con moglie e figlia nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per presunti favori a Qatar e Marocco.

Le perquisizioni, eseguite a Milano e Calusco D’Adda (Bergamo) tra ieri sera e oggi, dalla Guardia di finanzia – su richiesta del terzo Dipartimento Affari internazionali guidato dall’aggiunto di Milano Fabio De Pasquale – hanno portato anche al sequestro di supporti informatici e documenti.

SIGILLI A UFFICIO EX ASSISTENTE PANZERI – L’ufficio che è stato posto oggi sotto sigillo nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo non è quello dell’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, bensì quello del suo assistente, Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili ed ex assistente di Antonio Panzeri, come precisa all’Adnkronos lo stesso Cozzolino.