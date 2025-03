Qatargate, chiesta revoca dell’immunità per due eurodeputate del PD

La Procura federale belga ha comunicato oggi, martedì 4 marzo, di aver richiesto la revoca dell’immunità parlamentare per due eurodeputate italiane, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, entrambe del Partito Democratico. Questa richiesta è legata all’inchiesta Qatargate e sarà ufficialmente annunciata lunedì dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, all’inizio della nuova sessione plenaria. In una nota, le eurodeputate hanno affermato di aver appreso della richiesta attraverso la stampa e hanno deciso di autosospendersi dal gruppo Socialisti e Democratici per dimostrare la loro totale estraneità ai fatti e essere disponibili per eventuali indagini.

Francesco Storace, esponente di destra e ex ministro, ha espresso il suo sostegno alle eurodeputate e ha sollevato dubbi sull’inchiesta Qatargate, chiedendo maggiore trasparenza e garanzie prima di prendere posizione. Inoltre, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, ha criticato il PD suggerendo che ci siano legami tra esponenti del partito e le autorità qatarine, citando casi di corruzione tra socialisti europei. Cavedagna ha sottolineato l’ipocrisia della sinistra su questo tema, affermando che ci sarebbero state dimostrazioni e richieste di dimissioni se il coinvolgimento fosse stato di qualcuno del centrodestra. Ha chiesto al PD di chiarire la situazione e di essere trasparente sull’accaduto, lasciando il resto alle indagini delle autorità belghe.