Qatargate, arrestato l'europarlamentare Andrea Cozzolino

La Guardia di Finanza ha notificato il mandato d’arresto nei confronti dell’europarlamentare Andrea Cozzolino su mandato della procura federale belga per il suo presunto coinvolgimento nella vicenda Qatargate. Lo apprende l’Adnkronos. Il mandato d’arresto, emesso nell’ambito dell’inchiesta ‘Qatargate’, è stato notificato in una clinica di Napoli nella quale Cozzolino è ricoverato per sottoporsi ad accertamenti diagnostici. In precedenza i finanzieri si erano recati nell’abitazione napoletana dell’europarlamentare, non trovandolo.

Si attendono ora le disposizioni dell’autorità giudiziaria italiana per l’eventuale traduzione in carcere.