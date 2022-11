Qatar 2022, Buffon: "Avvio strano, senza solita partecipazione emotiva"

Un inizio “strano” secondo Gigi Buffon. Così il portiere azzurro campione del mondo, ai microfoni di ‘Radio Anch’io sport’ di Radio 1 Rai, parlando del mondiale di calcio 2022 in Qatar rilevando che all’avvio del torneo planetario di calcio “la partecipazione emotiva di solito è altissima, in questo caso no. Non ho capito se è stato perché l’Italia o perché si sta giocando in inverno e mancava la preparazione: finora si è giocato nei club”.

Mondiali Qatar 2022 – Lo Speciale

Quanto al match d’apertura tra Ecuador e Qatar “è stata una partita deludente, mi aspettavo di più dalla formazione qatariota, squadra più forte di quanto sia apparso ieri. La loro partita è stata condizionata probabilmente dalla responsabilità. secondo me la non abitudine a disputare certi eventi può aver pesato: lo stadio era pieno”.