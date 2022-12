Qatar 2022, ascolti tv: è boom per Argentina-Croazia

Continua il boom di ascolti su Rai1 per la fase finale dei Mondiale in Quatar. La prima semifinale, vinta ieri sera dall’Argentina sulla Croazia per 3 a 0, è stata seguita infatti da 10.284.000 telespettatori pari a uno share del 44,5%. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 10.235.000 telespettatori (45,1% di share), mentre il secondo ha raggiunto 10.332.000 telespettatori (44% di share). Al termine della partita ‘Il Circolo dei Mondiali’, in onda sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 2.531.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Downton Abbey’ che è stato visto da 1.571.000 telespettatori (share del 10,24%). Al terzo posto Italia1 con ‘Le Iene’ viste da 1.393.000 telespettatori (share del 10,76%).

Fuori dal podio, Rai2 il film ‘Herbie il super Maggiolino’ ha raggiunto 1.359.000 telespettatori e il 7,1% di share mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ è stata seguita da 1.277.000 telespettatori (share del 7,8%). Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha realizzato 702.000 telespettatori e uno share del 4,69% mentre su La7 ‘La figlia del Generale’ è stata seguita da 558.000 (share del 2,94%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘Natale a Rocky Mountain’, seguito da 522.000 telespettatori (share del 2,76%) e Nove con il film ‘Il professor Cenerentolo’ visto da 396.000 telespettatori (share del 2,15%).

Nell’access prime time su Canale5 ‘Striscia La Notizia’ è stata seguita da 3.282.000 telespettatori (share del 13,84%) mentre nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘L’Eredità Sfida al Campione’ ha ottenuto 3.099.000 telespettatori e uno share del 21,61%. Su Canale5, invece, ‘Caduta Libera’ è stata vista da 3.534.000 telespettatori (share del 20,70%). Nel complesso, le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 11.979.000 pari al 53,3% di share e l’intera giornata con 3.758.000 telespettatori (41,9% di share).