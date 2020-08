STELLA Immanuel, la dottoressa americana che tanto piace a Donald Trump e a Madonna, è una eroina per il movimento di Q Anon. Il super cospirazionismo divenuto filosofia di vita si sta diffondendo in Europa, almeno stando all’ultimo rapporto di NewsGuard, mentre segue festante la crociata della Immanuel e del suo American’s Frontline Doctors per promuovere l’idrossiclorochina. Il farmaco secondo lei curerebbe il Coronavirus e per Q Anon non verrebbe utilizzato su larga scala perché osteggiato dallo “stato profondo” (deep state) che muoverebbe il mondo. Dai Rothschild ad Angela Merkel, da Giuseppe Conte ai Clinton, da Barack Obama a Bill Gates, fino alle banche centrali e all’industria farmaceutica, sarebbero tutti parte di questa macchinazione che avrebbe soggiogato il pianeta, lo vorrebbe annichilito e ora lo avrebbe anche infettato.

Negli Stati Uniti Marc-André Argentino, ricercatore della Concordia University di Montréal, ha contato 45 milioni di tweet legati a #Qanon, #Q, #Qpatriot. Nel 2019 la media è stata di 60mila al giorno. Per darvi un metro di paragone #MeToo è arrivato a cinquemila. Twitter questo mese è corso ai ripari e ha chiuso settemila profili legati al movimento che diffondevano notizie fasulle. TikTok, dove fino a due mesi fa se si fosse cercato con la parola chiave “qanon” si sarebbe arrivati ad una serie di video con 35 milioni di visualizzazioni, ha fatto lo stesso. NewsGuard, azienda americana che censisce le testate giornalistiche in base alla loro affidabilità, sostiene adesso che il movimento in Europa starebbe mettendo radici, compresa l’Italia.

La ricerca

“La forte crescita e diffusione di QAnon è passata inosservata in Europa”, sostengono Chine Labbe, Virginia Padovese, Marie Richter e Anna-Sophie Harling di NewsGuard. “La narrativa del movimento si sta integrando al contesto locale e sta lentamente attirando sempre più seguaci, sia attraverso noti siti locali di disinformazione, sia grazie alla spinta di celebrità e politici che diffondono il messaggio di Q”. Sarebbero già 450mila solo fra Facebook e Twitter le persone legate direttamente agli account e ai profili di Q Anon in Europa. Ma il rapporto non tiene conto di altri canali, ormai divenuti più importanti, come quelli delle chat. “Su Telegram ad esempio fra i 70 gruppi legati a Q Anon più frequentati, sette su dieci sono europei e quello tedesco Qglobal-Change conta 120mila iscritti”, nota Marc-André Argentino.

La nascita

Il movimento è nato online, sulle bacheche virtuali di 4Chan dalle quale negli anni precedenti sono sorte tanto Anonymous quanto l’estrema destra americana detta alt-right, il 28 ottobre del 2017 quando un utente che si firma con lo pseudonimo di Q Clearance Patriot ha iniziato a pubblicare messaggi enigmatici annunciando l’arresto della Hillary Clinton. Nel giro di tre anni intorno alla sua figura è sorto un movimento ed è stata cerata una cosmogonia complessa, un universo nel quale le coincidenze non esistono e la storia viene interpretata per dimostrarlo, che raccoglie buona parte delle teorie del complotto più note in unico quadro. Sullo sfondo la lotta di alcune figure come John Fitzgerald Kennedy e Donald Trump che avrebbero combattuto e lo starebbero facendo ancora oggi, la cricca demoniaca delle élite mondiali. Sulle quattro persone che hanno con ogni probabilità creato Q Anon, sulla figura escatologica di John Fitzgerald Kennedy Jr, e sulle mappe di rilettura della storia e sul sistema di messaggi di Q Anon, rimandiamo a questo articolo dove trovate l’intera storia negli Stati Uniti.

L’Europa

I Paesi europei dove il movimento è più forte numericamente sono la Germania e la Gran Bretagna. Da noi invece i numeri, se si considera il riferimento esplicito al nome e non alle sue teorie, sono più bassi. Su Twitter sono stati creati negli ultimi 12 mesi diversi account, iniziando da @QanonItalia poi stato rimosso nel luglio 2020. Il dominio del sito Qanon.it è stato registrato nel febbraio 2020 e propone contenuti pubblicati sulla piattaforma Minds.com, nata come alternativa a Facebook e al suo modello di monetizzazione. Su YouTube Qlobal-Change Italia, parte del network del tedesco Qglobal-Change, ha 24mila spettatori e su Telegram quasi novemila.

L’Italia

In un tweet del maggio 2020, @ItalyQanons, 8.500 follower, ha scritto: “Bill Gates e l’Oms hanno ucciso più persone con i vaccini di quelle morte a causa delle malattie”. Sempre a maggio 2020 un altro tweet del medesimo account affermava: “Lo stesso Deep State che ha creato il Virus vuole simulare un attacco alieno, sarà 10 volte peggio dell’11 settembre”. Ancora, nel maggio 2020, @chiossi_manuela Qanon, un account con oltre 17mila seguaci, ha condiviso un video di YouTube nel quale si sostiene che Bill Gates ha brevettato il coronavirus e secondo il quale “bere acqua calda” e assumere “vitamina C” possano “uccidere il virus”.

C’è poi una comunione di vedute fra il movimento e la parlamentare italiana e attivista no-vax Sara Cunial (ex Movimento 5 Stelle, ora Gruppo Misto). Cunial, prendendo di mira Bill Gates, ha attaccato quello che ha definito il “Deep State all’italiana” in un discorso che sulla sua pagina Facebook, seguita da 120mila utenti, ha ricevuto oltre 42mila like ed è stato condiviso oltre 29mila volte.

La diffusione

“Sembra evidente che QAnon sia diventato globale, l’ho trovato presente in almeno 30 Paesi”, conclude Marc-André Argentino. “Europa e America Latina sono stati luoghi di crescita importante negli ultimi due mesi, tuttavia bisognerebbe indagare più a fondo per avere un quadro reale della situazione”. Insomma, il rapporto di Newsguard è solo un primo passo o se preferite un primo campanello di allarme.