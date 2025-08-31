21.2 C
PV Construction Manager – Roma

Position: PV Construction Manager Italy (Remote)

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di tracciamento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con un’ampia esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro focus principale è:

– Progettazione innovativa
– Implementazione efficiente
– Sostenibilità energetica

Requisiti:

  • Esperienza nel settore delle energie rinnovabili
  • Conoscenza dei sistemi fotovoltaici
  • Capacità di gestione progetti
  • Fluente in italiano e inglese
  • Competenze di comunicazione e problem-solving

Benefici:

  • Ambiente di lavoro remoto
  • Opportunità di crescita professionale
  • Progetti innovativi e sostenibili
  • Collaborazione con un team internazionale

Se sei interessato, ti invitiamo a candidarti.


