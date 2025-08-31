PV Construction Manager – Roma

Position: PV Construction Manager Italy (Remote)

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di tracciamento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con un’ampia esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro focus principale è:

– Progettazione innovativa

– Implementazione efficiente

– Sostenibilità energetica

Requisiti:

Esperienza nel settore delle energie rinnovabili

Conoscenza dei sistemi fotovoltaici

Capacità di gestione progetti

Fluente in italiano e inglese

Competenze di comunicazione e problem-solving

Benefici:

Ambiente di lavoro remoto

Opportunità di crescita professionale

Progetti innovativi e sostenibili

Collaborazione con un team internazionale

Se sei interessato, ti invitiamo a candidarti.