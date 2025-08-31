PV Construction Manager – Roma

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di tracciamento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con un’ampia esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro focus principale è:
– Progettazione innovativa
– Implementazione efficiente
– Sostenibilità energetica
Requisiti:
- Esperienza nel settore delle energie rinnovabili
- Conoscenza dei sistemi fotovoltaici
- Capacità di gestione progetti
- Fluente in italiano e inglese
- Competenze di comunicazione e problem-solving
Benefici:
- Ambiente di lavoro remoto
- Opportunità di crescita professionale
- Progetti innovativi e sostenibili
- Collaborazione con un team internazionale
Se sei interessato, ti invitiamo a candidarti.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Gestisci progetti di impianti fotovoltaici; requisito chiave: esperienza in gestione progettuale; beneficio: contribuisci alla sostenibilità energetica.
Umana S.p.A. cerca un Addetto Ufficio Commerciale a Marghera, con esperienza nella gestione ordini. Beneficio: crescita professionale.
International Key Account gestione clienti chiave globali; requisito: esperienza commerciale internazionale. Beneficio: crescita professionale in un leader di settore.
Il Material Planner assicura la disponibilità dei materiali in produzione. Requisito chiave: esperienza in MRP. Beneficio: efficienza operativa ottimizzata.
Gi Pro Mechanics 4.0 valorizza talenti nel settore meccanico, richiede competenze tecniche e offre opportunità di crescita professionale.