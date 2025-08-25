PV Construction Manager – Italy

PV Construction Manager Italy (Remote)

La nostra azienda cliente è spagnola e si specializza nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro obiettivo principale è:

– Fornire soluzioni innovative
– Garantire efficienza energetica
– Promuovere la sostenibilità

Requisiti:

  • Esperienza nel settore fotovoltaico
  • Competenze nella gestione di progetti
  • Conoscenza dei sistemi di inseguimento solare
  • Capacità di lavoro in remoto

Benefit:

  • Flessibilità di lavoro
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro collaborativo

Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!


