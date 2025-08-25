PV Construction Manager Italy (Remote)

La nostra azienda cliente è spagnola e si specializza nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro obiettivo principale è:

– Fornire soluzioni innovative

– Garantire efficienza energetica

– Promuovere la sostenibilità

Requisiti:

Esperienza nel settore fotovoltaico

Competenze nella gestione di progetti

Conoscenza dei sistemi di inseguimento solare

Capacità di lavoro in remoto

Benefit:

Flessibilità di lavoro

Opportunità di crescita professionale

Ambiente di lavoro collaborativo

Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!