PV Construction Manager – Italy

La nostra azienda cliente è spagnola e si specializza nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici. Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, il nostro obiettivo principale è:
– Fornire soluzioni innovative
– Garantire efficienza energetica
– Promuovere la sostenibilità
Requisiti:
- Esperienza nel settore fotovoltaico
- Competenze nella gestione di progetti
- Conoscenza dei sistemi di inseguimento solare
- Capacità di lavoro in remoto
Benefit:
- Flessibilità di lavoro
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro collaborativo
Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!
